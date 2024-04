La squadra è stata di parola: "Lotteremo fino alla fine per Ferguson». Lo scozzese nel frattempo ha già cominciato la riabilitazione all’Isokinetic. I compagni con la maglia di Lewis: "Capitano, mio capitano»

Il Bologna glielo aveva promesso: "Lotteremo anche per te". E per lui, per Lewis Ferguson, sono pure i tre punti e l’impresa di Roma, che avvicinano i rossoblù all’Europa.

Il Bologna non lo ha mai lasciato solo. E Ferguson è idealmente con i rossoblù anche all’Olimpico, dove la squadra si fa fotografare con la maglietta del capitano numero 19, prima del calcio d’inizio.

E anche dopo il triplice fischio il primo pensiero è per lui, perché al rientro negli spogliatoi parte la videochiamata a Ferguson, con la dedica dei tre punti e una promessa: "Faremo di tutto e di più per completare l’opera", per poter giocare con il capitano in Europa la prossima stagione.

Il Bologna continua il proprio volo, Ferguson, invece inizia la sua lunghissima marcia di avvicinamento al ritorno in campo.

Ieri mattina il centrocampista rossoblù ha varcato le porte dell’Isokinetic per cominciare il percorso di riabilitazione in seguito all’operazione al ginocchio destro per la ricostruzione del crociato anteriore e la riparazione del collaterale.

Serviranno circa sei mesi al centrocampista per tornare ad allenarsi e quindi a giocare: stagione finita e niente europei per il capitano del Bologna, che spera di ritrovare i suoi rossoblù in Europa nella prossima stagione. Intanto, terapie per sfiammare l’articolazione operata, in attesa di iniziare mobilitazione e rinforzo muscolare per lui.

A Ferguson erano stati prescritti 7-10 giorni di convalescenza dopo l’operazione di giovedì: invece, dopo appena quattro giorni si è presentato al centro medico di riferimento del club per poter avviare il suo percorso di guarigione: chiaro segnale di come il capitano rossoblù intenta provare a bruciare le tappe fin dai primi giorni.

Nel giorno in cui i rossoblù vanno in fuga, Ferguson ha iniziato la riabilitazione e il percorso per tornare in campo: con la convinzione di ritrovare il suo Bologna in Europa. E magari bruciare le tappe per farsi trovare pronto, con la maglia rossoblù e la fascia da capitano coraggioso, già all’inizio dell’autunno.

Marcello Giordano