La tradizionale messa prepasquale a Villa Pallavicini. Zuppi alla gioventù rossoblù:: "Gesù insegna il gioco di squadra»

Il Bologna ha anticipato nella giornata di ieri le celebrazioni della Pasqua. Lunedì 1 aprile i rossoblù saranno infatti in campo con la Salernitana e nei giorni precedenti dovranno allenarsi, stesso discorso per le giovanili, con la Primavera che sarà in campo il 30 marzo a Frosinone. Così, ieri, alla Palestra Lercaro di Villa Pallavicini, le giovanili del Bologna e la squadra femminile si sono ritrovate per celebrare la festività ormai alle porte. A officiare la cerimonia è stato il cardinale Matteo Maria Zuppi. A rappresentare la dirigenza rossoblù Emanuele Marchetti, coordinatore del Settore Giovanile.

Alle calciatrici e ai calciatori, il cardinale ha sottolineato "l’importanza del gioco di squadra, tanto nello sport, quanto nella vita". Perché "siamo tutti diversi, ognuno col suo stile: la cosa fondamentale è saper giocare con gli altri, che significa imparare a volersi bene".