L’attaccante ha postato la foto mentre guardava i suoi nuovi compagni. Sbrigate le ultime pratiche burocratiche, sbarcherà in Italia. Castro tifa da casa: atteso tra stasera e domani

Santiago Castro è in arrivo. Felice e sorridente. Nelle ore che hanno preceduto la partenza, l’argentino ha postato una foto sua davanti al pc, spettatore interessato di Bologna-Fiorentina sorseggiando un mate. Solo questa mattina si avrà la conferma dell’ora dello sbarco dell’attaccante argentino e se avverrà oggi o domani. Quello che è certo è che ieri il giocatore si è recato all’ambasciata italiana di Buenos Aires per completare le formalità burocratiche relative al permesso di lavoro. Date le 6 ore di fusorario, l’appuntamento è iniziato quando a Bologna era tarda sera.

Quel che è certo è che a Casteldebole ieri confidavano di abbracciare Santi nella serata di oggi, col giocatore pronto a salire sul primo aereo per l’Italia appena ricevuti i documenti in mano, mentre per venerdì sono già in programma nuovi controlli e test all’Isokinetic. L’attesa è finita, l’acquisto più oneroso del mercato di gennaio dell’era Saputo è in arrivo. Il 19enne è costato 12 milioni con affare concluso al termine di un lungo braccio di ferro con il Velez e la federazione argentina, che ha voluto fortemente il giocatore per il torneo Preolimpico, dove l’albiceleste ha strappato il pass per Parigi 2024. Con Castro il Bologna sarà finalmente al completo: Motta avrà a disposizione uno dei principali talenti del calcio argentino, da far crescere alle spalle di Zirkzee e Odgaard.

