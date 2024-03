L’autore della rete-vittoria: "Ce lo meritavamo, abbiamo avuto tante occasioni». Urbanski fa una promessa: "Daremo il cento per cento fino alla fine». Giò, il goleador: "Dopo l’Inter dovevamo dare un segnale»

Gol pesante, pesantissimo. Che vale il tentativo di fuga in chiave Champions: Bologna a +6 sulla Roma e a +7 sull’Atalanta aspettando la risposta delle dirette rivali. Vittoria storica, la prima a Empoli in campionato, per i rossoblù. Il tutto all’interno di una stagione storica: il Bologna si conferma grande e lo fa con quello che è non è ormai un una sorpresa ma un volto noto. In tal senso un uomo simbolo del percorso di crescita dei rossoblù: Giovanni Fabbian. E’ sua la zampata che a un minuto dal termine rompe il tabù Castellani, con tap in vincente su tiro da fuori di Calafiori ribattuto da Caprile. Suo anche il quinto gol in campionato. E’ l’uomo della provvidenza. "Ma tre punti e gol meritati", ribatte lui. L’ex Inter ha guardato da fuori il primo tempo, è entrato e ha spaccato la partita: "Ce lo meritavamo, meritavamo questo gol. Anche nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni e per fortuna siamo riusciti a buttarla dentro". Dalle occasioni fallite di Urbanski e Beukema, fino a quelle di Saelemaeker e Orsolini. Poi il colpo da tre punti, che significa ulteriore consapevolezza, a maggior ragione dopo il ko con l’Inter: "Dopo le sconfitte è importante rialzarsi subito: dopo il ko con l’Inter era fondamentale rispondere presente. In settimana abbiamo lavorato bene e per fortuna è andata bene: ce l’abbiamo fatta". Bologna a 54 punti, quanti quelli dell’intera passata stagione. Ma ne restano 9 da giocare. Bologna da record che punta in alto: "Noi pensiamo gara dopo gara – continua – ed era importante fare bene. Ora c’è la sosta, poi riprenderemo il nostro cammino". Puntando in alto. Niente nazionale maggiore per Fabbian, convocato dall’Under 21, ma a Empoli l’ex Inter non ha perso occasione per mettersi in mostra. "Andare in nazionale è bellissimo e motivo d’orgoglio, daremo il massimo. Spalletti ci guarda? Io penso solo a dare il massimo in campo, poi si vedrà". Vittoria che conferma come il Bologna stia alzando i giri del motore in transferta: terza vittoria consecutiva lontano dal Dall’Ara, dopo quelle con Atalanta e Lazio: "Ma sembrava di giocare in casa", corregge il commento Kacper Urbanski, protagonista a sorpresa dal primo minuto: "E’ una grande vittoria, bellissima e ora ci godiamo la sosta". Infine una promessa. "Daremo il cento per cento fino alla fine". Fiuta l’impresa e la Champions il Bologna, con il colpo da tre punti di Fabbian.

Marcello Giordano