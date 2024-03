L’AVVERSARIO. Gasp: "Poche squadre capaci di contrastare questo Bologna»

"Thiago è geniale. Ha inventato un modo di giocare per il suo Bologna che per molte squadre è e sarà complicato contrastare. La Champions? Lui sa benissimo che a questo punto il traguardo è alla portata del Bologna e che quel traguardo potrebbe essere la Champions". Dice più cose sulla nobile Europa Gasperini che Motta ieri ha battuto per la terza volta di fila. Il Gasp a fine gara era così corrucciato che ha infilato a testa bassa la via degli spogliatoi senza andare a stringere la mano a un avversario che in realtà è un amico e che tale rimane anche dopo l’ennesima battaglia. Poi, va da sé, Gasperini ha tutte le ragioni di difendere la sua creatura: "Quest’anno ho visto molte partite del Bologna e mai l’ho visto soffrire come oggi contro di noi. Potrei dire la stessa cosa della partita dell’andata, che pure abbiamo perso. Mi viene da dire che se faccio il computo delle due gare col Bologna noi abbiamo raccolto molto meno di quanto avremmo meritato". La sostanza è che "sul piano della prestazione non posso rimproverare nulla ai miei giocatori – dice –. La partita l’abbiamo fatta, anche nel secondo tempo, dove siamo stati puniti dagli episodi. So bene che nel calcio gli episodi contano e non è la prima volta che nella stagione paghiamo dazio a queste situazioni".

m. v.