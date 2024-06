Le operazioni di mercato: caccia a fantasista e punta. Zirkzee, il Milan accelera . Spuntano Colpani e Duràn

Se rimarranno sogni o diventeranno obiettivi lo dirà il prossimo futuro. Nell’attesa, una cosa è certo: il primo confronto tra Sartori, Di Vaio e Italiano può cambiare i contorni del mercato rossoblù. Il tutto in concomitanza con un Milan che sta stringendo i contatti con l’agente di Zirkzee. Kia Joorobchian, agente dell’attaccante, è pronto a concedere uno sconto ai 15 milioni di commissione richiesti: il prezzo può scendere sotti i 10 e nel caso i rossoneri potrebbero esercitare la clausola da 40 milioni per l’olandese, proponendo contratto da 4-5 milioni netti all’anno all’attaccante, che in queste ore ha comunicato la volontà di rimanere in Italia. Niente Bayern, per ora, Zirkzee si avvicina al Milan, che incasserebbe circa 24 milioni a fronte dal 40 per cento da versare come percentuale sulla futura rivendita ai bavaresi.

Intanto, il Bologna ha avviato contatti con l’Aston Villa per Jhon Duràn (20 anni), attaccante colombiano dell’Aston Villa, punta di movimento che ha il gradimento di Italiano. Il tutto perché Pavlidis (25) dell’Az, obiettivo della prima ora, è marcato stretto anche dal Benfica. Ma non è tutto. Perché Italiano ha nel 4-3-3 un modulo di riferimento, ma è al 4-2-3-1 che punta. E allora serve un fantasista che possa sostituire Ferguson fino al rientro e giocarsi un posto con il capitano scozzese poi. E il sogno che può diventare obiettivo è Andrea Colpani del Monza, 8 reti nell’ultima stagione. Piace all’Inter, piace alla Lazio, ma Sartori ha avviato i contatti con Tullio Tinti, l’agente del Flaco Colpani, per capire quali siano le richieste e i margini di trattativa. Intanto l’Inter sonda il terreno per Ndoye, ma la porta per ora resta chiusa come per Beukema: per la difesa, invece, sono ripresi i contatti per il centrale francese Brassier (24), su cui ci sono pure Milan e Marsiglia, con quest’ultima che potrebbe liberare Balerdi (25). In difesa piace pure il colombiano Cuesta (25) del Genk, e almeno un centrale dovrà arrivare con l’addio di Soumaoro, senza dimenticare la partita Calafiori, ambito dalla Juventus, chiamato a dichiarare le proprie intenzioni dopo l’Europeo. Anche sulle corsie laterali di difesa, qualcosa potrebbe cambiare: e questo fu uno dei motivi di dibattito tra gli uomini mercato rossoblù e Motta un’estate fa.

Sartori cercò a lungo Ballo Tourè del Milan e Doig del Sassuolo a sinistra, prima di virare su Kristiansen, il cui diritto di riscatto a 15 milioni appare un’ostacolo. Ma attenzione: Ballo Tourè (27 anni) non è stato riscattato dal Fulham e rientra al Milan con un anno di contratto e potrebbe tornare d’attualità così come Doig (21), fresco di retrocessione con il Sassuolo. Le caratteristiche dei due potrebbero essere quelle giuste per il gioco di Italiano, come potrebbero esserle quelle di Bakker (24), con l’Atalanta che valuta la cessione. Verso il mancato riscatto, invece, Saelemaekers e Kristiansen, per le cifre richieste e le caratteristiche tecniche dei due.