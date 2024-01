Le pagelle: Lucumi non abbassa la guardia, Kristiansen deraglia sulla sinistra. Beukema una certezza, Saelemaekers delude

Skorupski 6 Titolare a sorpresa, mostra la sicurezza del veterano. Decisivo al 94’ su Quarta. Sui rigori però non è un fattore. Posch 5 La partenza è choc, figlia di un momento difficile. Però non si perde d’animo e nella ripresa aggredisce con coraggio la fascia. Pesa come un macigno l’errore dal dischetto. Beukema 7 Supremo regolatore della manovra quando i viola pressano alto. In più tappa tutti i buchi. Un gigante.

Lucumi 6,5 Un piccolo rischio al 26’ per una spintarella su Ikone (non è mai rigore) e a seguire tanta fisicità su cui rimbalzano gli attaccanti di Italiano.

Kristiansen 5 Titubante e poco lucido, come ultimamente gli accade spesso.

Freuler 6,5 S’incolla a Barak spegnendo sul nascere ogni velleità del dirimpettaio. Davanti alla difesa è una serratura supplementare di sicurezza.

Aebischer 6 La corsa di un maratoneta, l’allergia al tiro di un gregario. Però che cuore.

Orsolini 6,5 Al 32’ si mangia un contropiede per un eccesso di voracità. Due minuti dopo si rifa con un assist al bacio per Zirkzee, ma l’olandese manda il pallone sulla traversa. Scatenato a inizio ripresa, quando da fuori area timbra il palo.

Ferguson 7 Tra averlo e non averlo passa tutta la differenza del mondo. Sempre nel posto giusto al momento giusto. E nell’overtime viene strattonato in area: penalty sospetto.

Saelemaekers 5 Tanta battaglia, ma iniziative degne di nota nessuna.

Zirkzee 5,5 Straripante da ‘pivot’ della manovra. Ma è un monumento allo spreco davanti alla porta. Al 28’ ‘liscia’ il pallone a tu per tu con Christensen, due minuti dopo mette a sedere Milenkovic ma manda la sfera sulla traversa. Al 94’ colpisce un secondo legno.

Calafiori 6 Porta energia.

Moro 6 Prezioso salvataggio aereo.

Allenatore Motta 6. Mette in campo un Bologna che nasconde la palla ai viola per larghi tratti meritando di vincerla nei 90’. Lo tradiscono la scarsa concretezza offensiva e l’errore fatale di Posch. Comunque applausi.

Voto squadra 6

Massimo Vitali