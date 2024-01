Le priorità del mister. Di Vaio: "Pronti ad accontentare il nostro tecnico»

"Abbiamo fatto un’ottima prima parte di stagione, ora sarà importante confermarci e migliorarci su tanti aspetti perché la squadra è giovane e può ancora crescere". Parola del diesse Marco Di Vaio, che parla ai microfoni di Mediaset parla prima del ko di Coppa.

Il faccia a faccia con la Fiorentina proseguirà a distanza in campionato, nella lotta per il quarto posto e per l’Europa. Prossima tappa, la trasferta di Cagliari, in programma domenica, in vista della quale ci saranno tossine da smaltire, in casa rossoblù: fisiche, dopo i supplementari di Firenze, ed emotive dopo un ko duro da digerire, arrivato ai rigori dopo 3 legni colpiti nel corso della gara e un episodio dubbio per trattenuta di Kayode su Ferguson. Thiago Motta e la squadra inizieranno a lasciarsi alle spalle quanto accaduto e a pensare al futuro oggi, con l’allenamento defaticante per i titolari e seduta regolare per tutti gli altri. Da domani, quindi, Motta e il Bologna inizieranno a preparare la trasferta in terra sarda, con prove di formazione, sapendo di dover rinunciare a Zirkzee, che dovrà scontare un turno di squalifica. Salvo sorprese, maglia da titolare in vista per Van Hooijdonk, sul mercato.

"Sul mercato parliamo sempre con il mister, sappiamo quali sono le sue volontà. Il mercato è sempre complicato, proviamo a dare i migliori giocatori possibili per le caratteristiche di gioco del mister".

Van Hooijdonk sul mercato, ma dopo Cagliari. Anche perché difficilmente potrà esserci spazio per un falso nove, con Karlsson fuori da due mesi. Sugli esterni, Motta dovrà chiedere una fatica supplementare a Saelemaekers e Orsolini, al più rinunciando a uno dei due per dare spazio a Urbanski, mentre a centrocampo Moro potrebbe far rifiatare Freuler o Aebischer.

Marcello Giordano