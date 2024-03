Le speranze del Bologna. Zirkzee vuole provarci. E Karlsson accelera

Avanti con cautela, ma con fiducia. La cautela impone di rivalutare ulteriormente Joshua Zirkzee la prossima settimana, quando con i rientri dei nazionali entrerà nel vivo la marcia di avvicinamento verso il ritorno in campo e la Salernitana, dopo una settimana a ranghi ridotti che sta portando Thiago Motta a curare la preparazione fisico-atletica per mettere benzina nelle gambe dei reduci dalle nazionali in vista del rush finale verso la Champions.

La fiducia è quella che l’olandese attorno al quale ruota l’attacco possa tornare in gruppo già sul finire della prossima settimana o saltare al più la Salernitana. Averlo già a disposizione anche solo in vista della trasferta di Frosinone non sarebbe un dettaglio e il motivo è presto detto: se così sarà, a prescindere che Thiago lo schieri o meno dall’inizio allo Stirpe, il numero 9 avrebbe già modo di rimettere minuti nelle gambe e tornare titolare la settimana successiva in casa con il Monza.

Ergo, con due settimane di allenamenti nelle gambe, arriverebbe più o meno al cento per cento della condizione in vista dello scontro diretto per la Champions dell’Olimpico, in casa della Roma, in programma il 21 aprile, appuntamento che dovrebbe essere posticipato a lunedì 22, alle 18,30, alla luce dell’impegno dei giallorossi in Europa League contro il Milan il 18. Oggi l’ufficialità del posticipo. A dieci giorni dalla lesione muscolare patita al bicipite femorale della coscia sinistra, dopo ulteriori controlli, Zirkzee ha iniziato il lavoro differenziato.

Non è da escludere che le 3-4 settimane di stop che scadrebbero il 9 aprile, due giorni dopo la sfida con il Frosinone, possano essere ridotte. Ad oggi ipotizzare un suo ritorno in campo con la Salernitana a Pasquetta sarebbe eccessivo, in virtù della cautela necessaria e della necessità di averlo al top in vista dello scontro diretto con la Roma, ma la buona notizia è che il percorso di recupero fin qui sta filando liscio, e crescono le chance di rivederlo a Frosinone e con il Monza. Con lui pure Jesper Karlsson, che aveva rimediato una distorsione alla caviglia sinistra nella settimana che portava alla partita con l’Inter: 3-4 settimane di stop previste per lo svedese e pure il numero 10 ha iniziato il lavoro differenziato, con possibilità di rivederlo tra i disponibili tra Salerno e Frosinone.

La prossima settimana i due saranno rivalutati dai medici: intanto Thiago ha un motivo per benedire la sosta, grazie alla quale Karlsson e soprattutto Zirkzee stanno tentando di bruciare i tempi di recupero.