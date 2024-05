Le ultime: i due in ballottaggio ancora con Ndoye ed El Azzouzi. A Torino presenti duemila tifosi rossoblù per spingere la squadra. Orsolini e Fabbian cercano posto nel Bologna

Un altro esodo. Con la speranza che sia decisivo. Il Bologna sarà di scena questa sera all’Olimpico di Torino. La sfida ai granata può valere il sorpasso al terzo posto dell’altra sponda di Torino: quella bianconera, che corteggia Thiago e Conte, ma pure Calafiori e Zirkzee. Il sorpasso chiamarebbe poi la Juventus alla risposta: e dal momento che la squadra di Allegri, domenica sera, affronterà la Roma, l’eventuale risposta segnerebbe il passo falso della Roma e quindi un allungo forse decisivo per la Champions.

Il Bologna è pronto, i tifosi pure: saranno in 2mila al seguito della Motta’s band. Da Casteldebole arrivano racconti di una squadra che si è allenata a cento allora tutta la settimana, che farà la propria partita: testa e nervi, a un passo dal traguardo sono gli unici dubbi che possono far tremare. Ci sono pure un paio di ballottaggi da sciogliere da parte di Thiago. Il primo riguarda l’attacco: Ndoye o Orsolini. Da come ha parlato tecnico, che ritiene Orsolini per caratteristiche più abile a scatenarsi negli spazi che non in una partita bloccata, viene da pensare che lo svizzero possa essere nuovamente favorito, ma attenzione a un dettaglio che dettaglio non è. Il Torino gioca in casa, "subisce pochi gol, ma gioca", ha spiegato Motta. E allora, se il Torino dovesse giocare, Motta potrebbe anche riproporre Orsolini dal primo minuto.

Il secondo ballottaggio riguarda la mediana: El Azzouzi o Fabbian, schierato all’andata e autore del gol che ha stappato il match. In difesa, al posto dello squalificato Beukema, spazio a Calafiori con Lucumi e Posch e Kristiansen sugli esterni. In mediana, posto garantito a Freuler e Aebischer, così come in attacco a Saelemaekers e al bomber da viaggio Zirkzee.

Marcello Giordano