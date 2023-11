Le ultime. Karlsson, botta al ginocchio: rischia il forfait

C’è un contrattempo dell’ultimo minuto, in casa rossoblù, alla vigilia della trasferta di Firenze: "Jesper ha preso un colpo al ginocchio. Domani (oggi, ndr) valuteremo se potrà essere convocato o meno". Così Thiago Motta, che non chiarisce se il colpo subito da Karlsson (foto) ieri in allenamento sia ai danni della stessa articolazione già colpita duramente nell’ultimo impegno dello svedese con la propria nazionale, contro la Moldova, che comunque non gli aveva proibito di essere impiegato contro il Verona in Coppa Italia. Il numero 10 è quindi a rischio per la trasferta di Firenze, con il tecnico che potrebbe avere una rotazione in meno nel ruolo degli esterni d’attacco. Chi non sarà convocato certamente è il centrocampista El Azzouzi, ancora ai box per la lesione muscolare alla coscia: il suo rientro è in programma con il Torino dopo la sosta.

Recuperato De Silvestri, Thiago dovrebbe comunque ripartire dall’undici titolare schierato con la Lazio, ovvero da Posch, Beukema, Calafiori e Lykogiannis a protezione di Skorupski, con Aebischer e Freuler in mediana e Orsolini, Ferguson e Ndoye a supporto di Zirkzee nel 4-2-3-1. Spera in una maglia Kristiansen, per il quale Motta ha speso parole importanti nella conferenza di ieri, precisando però che "Lykogiannis sta attraversando un ottimo momento". Ergo, salvo sorprese, squadra che ha vinto l’ultima con la Lazio non sarà cambiata per andare a caccia della prima vittoria in trasferta della stagione e tentare di proseguire la scalata alla classifica.