Le ultime. Saelemaekers pronto al rientro

Torna Saelemaekers dalla squalifica. Non Odgaard dall’infermeria dove lo ha raggiunto Ferguson. Il danese dovrebbe rientrare con l’Udinese. Calafiori favorito su Lucumi in difesa, dove viaggiano verso la riconferma Beukema, Posch, e Kristiansen a protezione di Skorupski, nel tridente torna Saelemaekers ed è ballottaggio tra Orsolini e Ndoye a supporto di Zirkzee. Guai in casa Roma: si è fermato Lukaku. Problema a una coscia, si attendono gli esami, ma dovrebbe rimanere ai box con Azmoun e Ndicka. Abraham pronto per una maglia in attacco, supportato da Dybala ed El Shaarawy.