Le vacanze dei rossoblù: Miranda si riposa nella sua Andalusia, Beukema e Ndoye a Miami. Freuler, Erlic e Lykogiannis turisti a New York. Odgaard e Fergie si allenano sotto il sole di Dubai

Riposo dai due volti per i rossoblù di Vincenzo Italiano. C’è infatti chi non ha mai smesso di correre e chi invece si gode le vacanze in vista della ripresa delle attività a Casteldebole fissata per il 7 gennaio. Come ad esempio Riccardo Orsolini e Giovanni Fabbian che con le rispettive compagne hanno scelto i grattacieli e il lusso di Dubai per recuperare le energie, oppure Sam Beukema e Dan Ndoye, grandi amici in campo, che hanno invece optato per gli Stati Uniti e in particolare Miami.

Viaggio negli USA anche per Charalampos Lykogiannis che insieme alla giornalista Ilaria Alesso, sua fidanzata, ha scelto i grattacieli di New York per trascorrere gli ultimi giorni del 2024 e i primi del 2025, senza lasciarsi sfuggire l’occasione per assistere ad una partita dei Knicks al Madison, come come Remo Freuler e Martin Erlic. Juan Miranda invece ha scelto la quiete della sua Olivares per rilassarsi un po’, passando il tempo a pescare, il suo hobby preferito quando non corre con un pallone tra i piedi.

A proposito di corsa, c’è chi ha voglia di tornare sul campo, come Oussama El Azzouzi che sui social ha postato alcuni scatti del lavoro intenso che ha fatto in palestra anche durante le festività natalizie, con il centrocampista marocchino intenzionato ad accelerare il suo rientro previsto per le prossime settimane. Il giocatore, decisivo nelle due gare di Roma della scorsa stagione e protagonista nella seconda metà di stagione, non è mai stato a disposizione di Vincenzo Italiano e potrebbe essere una pedina importante per avere più opzioni in mediana.

E se El Azzouzi non vede l’ora di tornare in campo, lo stesso si può dire di Jens Odgaard e Lewis Ferguson che si stanno allenando insieme a Dubai per non perdere lo smalto: il jolly offensivo, tra i più in forma tra i rossoblù, ha trovato continuità e minutaggio con il posto fisso nel terzetto a sostegno di Santiago Castro e anche nella sfortunata gara casalinga contro il Verona è andato più volte vicino alla rete, compreso il palo (il secondo personale) su punizione che ha aperto al gol del momentaneo pareggio di Dominguez. Per lo scozzese invece il lavoro aggiuntivo sul campo potrebbe consentire di mantenere alto il ritmo dopo il rientro dall’infortunio al ginocchio. Il suo completo recupero sarà quanto mai fondamentale per Italiano.

Gianluca Sepe