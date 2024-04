Lewis, capitan sventura. Rottura del crociato, addio volata Champions. Fergie: "Sono devastato»

Stagione finita per Lewis Ferguson. L’ottimismo di Thiago Motta nel dopo partita con il Monza non ha trovato riscontro. "Lewis è un ragazzo che ha tanta energia, spero di averlo a Roma", aveva detto il tecnico dopo il triplice fischio. Altro che Roma. Stagione finita, arrivederci a settembre-ottobre per il capitano che ieri ha commentato così sui social: "Sono devastato dalla notizia di oggi, ma così è la vita. Farò di tutto per tornare migliore e più forte di prima. Grazie per il supporto".

Il Bologna perde uno degli uomini chiave e dei titolarissimi di Motta alla vigilia del rush finale e soprattutto dello scontro diretto per il quarto posto con la Roma, in programma lunedì alle 18.30 all’Olimpico. Perde pure uno dei pezzi pregiati in vista del mercato, ma questo, a maggior ragione alla luce delle parole dell’ad rossoblù Fenucci, poco importa. Conta il campo e questo racconta che il centrocampista scozzese sarà sottoposto nelle prossime ore a intervento chirurgico. Il motivo è presto detto: "Gli esami a cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero". Ovvero non meno di 5-6 mesi prima del ritorno in campo.

Il Bologna perde una delle pedine principali dello scacchiere di Motta in questo rush finale. Di più. Perde un trascinatore, il bomber aggiunto, uno che nella scorsa stagione fu capace di 7 reti al primo anno in serie A e che in questa stagione aveva già toccato quota 6 gol aggiungendo 4 assist, diventando lo scozzese più prolifico nella massima serie italiana.

Juventus, Napoli, Lazio e diverse squadre di Premier gli avevano messo gli occhi addosso, pronte a mettere sul piatto cifre vicine ai 25-30 milioni pur di accaparrarselo e il Bologna, forte di un contratto da 500mila euro in scadenza al 2027 (con opzione per il 2028 a favore del club rossoblù) era pronto a trattare un adeguamento a stagione finita, per tenerselo stretto in caso di Europa. Piani saltati, tanto per il club quanto per il giocatore. Ma soprattutto per Thiago Motta e per la squadra, in vista delle ultime sei giornate di campionato e di una volata finale che può valere la prima storica qualificazione alla Champions del Bologna.

Fatale è stato il contrasto nel secondo tempo con Birindelli, che lo ha anticipato in angolo subendo fallo e provocando all’interno di un contrasto di gioco una torsione dell’articolazione della gamba destra. Che potesse trattarsi di qualcosa di preoccupante, a prescindere dalle sensazioni del tecnico, lo si era capito vedendo il giocatore lasciare il Dall’Ara in stampelle dopo la mezzanotte. E dopo una giornata di speranza, ieri è arrivato il verdetto.

Lewis sarà sottoposto a intervento nei prossimi giorni per poi iniziare la rieducazione all’Isokentic. Possibile venga operato dal professor Stefano Zaffagnini a Villa Toniolo, che di recente ha messo le mani pure sull’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi. Contatti in corso, nelle prossime ore l’ufficialità. Intanto il Bologna, a partire da oggi, proverà a compattarsi in assenza del suo capitano.