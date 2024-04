L’EX attaccante. Pradella: "Buon pari quello di Frosinone. Zirkzee? Di meglio c’è solo Haaland»

"Il pareggio di Frosinone non è un risultato da sottovalutare: la squadra di Di Francesco in casa gioca bene. Penso che il gruppo di Thiago Motta abbia fatto un grandissimo campionato finora, ma non può certo vincerle tutte, specie fuori casa". E’ la prospettiva da cui Loris Pradella guarda allo 0-0 dello Stirpe. L’ex calciatore rossoblù - dal 1985 al 1988, 107 presenze e 30 gol - è anche un ex del Monza, prossimo avversario al Dall’Ara: "La prossima partita sarà determinante e fondamentale per tutte e due le squadre – ha detto in esclusiva a Tag24 –. Per quel che mi riguarda è davvero il cuore diviso a metà. In questo momento sto vestendo la casacca monzese, visto che collaboro con loro, ma il Bologna è stato un passaggio fondamentale della mia carriera e mi è rimasta nel cuore". Poi una menzione speciale a Zirkzee: "Pur essendo così alto, è molto rapido e tecnico e in Europa non è facile trovare profili simili. Forse mi viene in mente solo Haaland".