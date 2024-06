Lo staff: Savorani con l’Italia. Con lui i fedelissimi. Resta l’ipotesi Bucci

Parte del summit di ieri tra Italiano e la dirigenza rossoblù ha avuto al centro dell’attenzione il futuro staff del nuovo allenatore. perché all’appello manca la certezza del preparatore dei portieri. A Firenze ha affiancato il neotecnico rossoblù Marco Savorani, impegnato con Spalletti nella nazionale italiana e che probabilmente accetterà l’incarico a tempo pieno con la maglia azzurra. Urge un nuovo preparatore, con il Bologna che ha proposto il ritorno sotto le Due Torri dal Canada di Luca Bucci, ma è pronto ad accogliere le proposte di Italiano al riguardo. L’allenatore porterà con sè, molto probabilmente, i suoi collaboratori storici: dal vice Daniel Niccolini al match analyst Stefano Firicano, dal collaboratore tecnico Marco Tur, ai preparatori atletici Ivano Tito, Piero Campo e Mirko Balestracci. Da capire se e come collaboreranno con i preparatori Prandelli e Aiello, a libro paga rossoblù. Non sono escluse nuove figure per integrare la squadra di Italiano.