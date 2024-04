L’olandese: "Ferguson è tra i miei migliori amici. Vogliamo fare un regalo a lui e ai tifosi». Beukema: "Vinciamo per Lewis» Il Bologna si prepara per sfidare la Roma con determinazione e dedizione, motivati anche dal sostegno dei tifosi e dall'infortunio di Ferguson. Beukema esprime gratitudine e determinazione, consapevole dell'importanza della partita ma senza sentirsi oppresso dalla pressione. Il segreto del successo del Bologna risiede nell'atteggiamento positivo e nell'impegno costante in campo.