L’olandese ha accusato un fastidio alla gamba sinistra: sarà valutato dai medici. Venerdì c’è la trasferta in Toscana. Zirkzee è uscito dolorante: ansia per Empoli

Quando dopo ottanta minuti di partita Thiago lo ha sostituito Joshua ha raggiunto la panchina con una smorfia che era un mix di disappunto e preoccupazione. Che cosa si è fatto Zirkzee? In sala stampa Motta non ha nascosto il problema pur evitando di usare toni allarmistici. "Joshua alla fine l’ho visto un po’ stanco – ha detto il tecnico –. Ha accusato un fastidio, penso che non sia niente di importante, ma dobbiamo valutare". Gamba sinistra, ecco la fonte delle preoccupazioni di Thiago, che ha dato appuntamento alla squadra per domani a Casteldebole. La trasferta di Empoli incombe, da qui a venerdì non ci sarà una settimana piena per preparare una partita strategica sulla strada che può portare alla Champions: proprio perché il viaggio al Castellani precede la sosta per le nazionali.

"Mi dispiace che sia successo proprio adesso che Joshua può andare in nazionale", è sfuggito a Motta in sala stampa. Ma è solo una preoccupazione di principio, che dovrà essere suffragata dagli esami strumentali. Non fa testo nemmeno il fatto che Zirkzee alla fine sia andato sotto la curva un po’ claudicante. Non è la prima volta che accade e la partita dopo ha sempre regolarmente giocato.

m. v.