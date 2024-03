Lollo alle radici del capolavoro : "Thiago il top, Sinisa ci ha cambiati"

Quattro giorni di riposo prima del rush finale. Il Bologna ha svolto una seduta atletica nella giornata di ieri, al termine della quale Thiago Motta ha deciso di concedere uno stacco a coloro che sono rimasti a Casteldebole, non convocati dalle nazionali. Test atletici e richiamo di preparazione, con lavoro tecnico è stato il programma di una settimana in cui il tecnico ha optato per mettere benzina nelle gambe dei suoi, in vista delle ultime nove giornate, consapevole che chi è rimasto a Casteldebole potrà essere determinante da qui alla fine. L’inizio della marcia di avvicinamento alla gara con la Salernitana, in programma lunedì primo aprile alle 12.30, è fissato per martedì.

Tra giovedì e venerdì, con il ritorno in gruppo di tutti i nazionali, potrà essere intensificata la preparazione della sfida con i granata, che si presenteranno al Dall’Ara con il quarto allenatore della stagione: dopo Paulo Sosa, inzaghi e Liverani, tocca a Colantuono tentare un’impresa salvezza che pare ormai impossibile. Se per la Salernitana Bologna rappresenta l’ultima spiaggia, per i rossoblù la sfida con il fanalino di coda ha il sapore della ghiotta occasione per proseguire la corsa verso la Champions. E allora ecco che gli infortunati Zirkzee e Karlsson proseguiranno il lavoro differenziato anche nelle giornate di oggi e domani (o lunedì), concedendosi solo due giorni liberi. Entrambi saranno infatti rivalutati la prossima settimana: difficile, anche per motivi precauzionali, che vengano restituiti in gruppo la prossima settimana e in tempo per la prossima sfida, l’obiettivo è averli a disposizione per Frosinone, per far sì che abbiano due settimane piene di lavoro (tra Frosinone e Monza) in gruppo in vista dello scontro diretto con la Roma del 22 aprile.

Quanto sia fondamentale l’olandese lo ha ricordato ieri, ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS, Lorenzo De Silvestri: "E’ un crack. Joshua è un attaccante ‘pop’. È moderno perché lega il gioco e dialoga con la squadra, è un leader tecnico perché si prende grandi responsabilità. Abbina allo strapotere fisico una tecnica meravigliosa. E quest’anno ha cambiato modo di allenarsi, facendo un salto di qualità a livello mentale". Lollo ha poi parlato di Motta e Mihajlovic: "Thiago è un grande allenatore, l’ho visto spesso far cambiare atteggiamento alla squadra durante gli intervalli, riuscendo a toccare i nervi giusti. Sinisa ha portato un cambiamento, ha portato innovazione e un modo spavaldo di interpretare le partite, ci ha cambiato molto lo stato d’animo e la consapevolezza, dando importanza a livello internazionale al Bologna. La sua malattia ci ha unito, siamo diventati maturi, è stata una cosa che ci ha lasciato grande maturità".

Marcello Giordano