Lollo, escluse lesioni: potrebbe tornare già sabato in casa Juve. Domani il Monza al Dall’Ara per gli ottavi. De Silvestri, solo una brutta botta. Turnover in Coppa: Dallinga pronto

In campo la paura è stata grande: ma il giorno dopo prevalgono fiducia e ottimismo. Lorenzo De Silvestri (nella foto Schicchi) ha solo subito una forte contusione nella parte posteriore del piede sinistro nello scontro di gioco con Oristanio che sabato notte lo ha costretto ad abbandonare a inizio ripresa, e non sulle sue gambe, la sfida col Venezia. Da Casteldebole ieri riferivano che non ci sono lesioni ma solo gli effetti di una brutta botta. Salvo contrordini, non appena Lollo avrà smaltito gli effetti della contusione sarà in grado di tornare sul campo ad allenarsi. Difficile, per non dire impossibile, che possa farlo in previsione dell’ottavo di Coppa Italia di domani col Monza (al Dall’Ara calcio d’inizio alle 18,30): più facile immaginare che torni disponibile sabato sera all’Allianz Stadium, nella trasferta di campionato con la Juve di Motta.

Testa al Monza, avrebbe detto in questi casi Thiago. E lo stesso dirà oggi ai suoi ragazzi Italiano (per lui niente conferenza stampa), che ha tempi davvero strettissimi per preparare la gara ‘secca’ di Coppa Italia che per il suo Bologna è un appuntamento assolutamente da non fallire.

Turnover alle porte? Ovviamente sì. Tra i pali potrebbe rivedersi Ravaglia, mentre è impossibile pensare che la coppia dei centrali sarà di nuovo composta dagli stakanovisti Beukema e Lucumì (Erlic e Casale sono in preallarme). A centrocampo le alternative a Italiano non mancano, mentre in attacco Orsolini e Dallinga, col Venezia entrati nel secondo tempo, viaggiano verso la titolarità. Dubbi invece per Ndoye, che potrebbe essere risparmiato proprio in ottica Juve.

m. v.