Lotta e mma: tutti i risultati delle gare del weekend. Salcutan non fa sconti a nessuno. Timoncini è oro ai regionali

Tante medaglie per la lotta imolese nella scorso fine settimana. Sulla pedana l’Usil (Unione Sportiva Imolese Lotta) e il Gruppo sportivo Fiamme Oro Imola per il campionato regionale di lotta greco romana, ma anche tre atleti di mma (arti marziali miste) impegnati nel campionato italiano Federkombat, della federazione ufficiale riconosciuta dal Coni.

Il risultato di maggiore rilievo è quello di Georghe Salcutan (foto) che si è classificato al primo posto nella classe A vincendo quattro incontri al primo round. Seppur fosse una categoria di mma dilettanti, quella di Salcutan è la classe maggiore. Bene anche Bader El Haddani che ha ottenuto la medaglia d’argento nelle cinture blu con due incontri vinti su tre.

Anche Rayan Hidara ha preso parte alla gara, fermato alla prima sfida.

È andato in scena pure il campionato regionale di lotta greco romana, che ha visto trionfare con l’oro Dylan Timoncini (71 chili), Marco Vacchi ha conquistato il bronzo (51 chili) così come Mattia Zaccarini (65 chilogrammi). Per il gruppo Fiamme Oro Imola, Matias Acevedo è d’argento nei 51 chili.

m. m.