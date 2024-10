Ma Castro non molla. Santi ha recuperato. C’è lui al centro

Sospiro di sollievo: Santiago Castro c’è e ci sarà. Intorno alle 11.20, l’argentino è il primo a uscire dallo spogliatoio e a scendere in campo in vista dell’allenamento di rifinitura, svolto a Casteldebole. C’è e sorride, il che è un segnale. Ma ha pure un vistoso scaldamuscolo sul polpaccio sinistro, quello uscito ammaccato dalla sfida con l’Atalanta e quando nel corso del quarto d’ora di seduta aperta alla stampa vengono distribuite le pettorine ad averla in mano è Dallinga e non lui. Pretattica, evidentemente. Oppure, nella restante parte dell’allenamento Castro ha dato le risposte che Italiano sperava di avere, perché nel prepartita il tecnico dà la notizia che tutti attendevano.

"Castro ha recuperato. Alla fine dell’ultima partita ero sorpreso, pensavo a una botta, non che fossero crampi. Santi sta bene si è allenato e lo avremo al cento per cento". L’uomo più in forma non è in discussione. Tre gol consecutivi, uno più bello dell’altro: di rapina con il Como, con tanto di assist per Iling-Junior. Poi le perle con Monza e Atalanta: strappo e tiro di collo esterno in Brianza, sotto al setto, conclusione simile a quella con cui Lautaro Martinez punì i rossoblù nello scorso campionato e pure il Liverpool.

Guarda caso è al Toro che in Argentina paragonano Castro, per ora un ‘Torito’ di qualità. Infine dribbling scatto e tiro a giro all’angolino con i nerazzurri. Nel mezzo una partita vivace, ma senza reti con lo Shakhtar, con un’occasione gettata alle ortiche che ha confermato come il nove ci sia sempre. Impossibile rinunciarci nella sfida più affascinante e difficile di questa Champions, ad Anfield. Perché ci sarà da battagliare, gli attaccanti dovranno portare la croce, prima di provare a cantare. E chi meglio di lui, che sa dare profondità, venire incontro e difendere palla, per dare respiro.

Ma ha pure la stoccata nelle corde. Anfield sarà esame di maturità anche per lui, che fin qui ha dimostrato di non avere paura di nulla. Tra l’altro Castro è uno dei giocatori conosciuti da Mac Allister, nazionale argentino che dice di non aver visto una partita di questo Bologna. Conosce Italiano, di cui gli ha parlato l’ex viola Gonzalez. E Castro? "Lui lo conosco, ha fatto le nazionali giovanili argentine. Ha grande potenziale". Insomma, la fama lo precede, in quel di Liverpool sanno che sulla carta il nove argentino rossoblù è il pericolo pubblico numero uno. Il Torito va alla carica di Anfield.

Marcello Giordano