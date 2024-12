Matteo Marchetti: l'arbitro di Juve-Bologna e i suoi precedenti con Italiano e Motta

Matteo Marchetti di Ostia Lido: dov’è che c’eravamo già visti? Lo scorso 9 gennaio al Franchi, in un’altra sfida tra Vincenzo Italiano e Thiago Motta, quando il primo sedeva sulla panchina della Fiorentina e il secondo guidava il Bologna.

Quarti di finale di Coppa Italia: dopo lo 0-0 nei 120 minuti fu fatale l’errore di Posch. L’arbitro laziale di Juve-Bologna, un anno dopo gli orrori di Di Bello, vanta due soli precedenti con i rossoblù in campionato: un Verona-Bologna 2-2, penultima giornata di campionato, datato 17 maggio 2021 e Bologna-Cremonese 1-1 del 23 gennaio 2023.

Marchetti in campionato vanta due precedenti anche con i bianconeri, che con lui hanno vinto, in casa, in entrambe le circostanze per 1-0: il 7 gennaio 2023 con l’Udinese e l’1 aprile 2023 col Verona.