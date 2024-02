Mercato di gennaio: quanto ha speso il Bologna

Bologna, 1 febbraio 2024 – Gong suonato, si chiude la finestra invernale di calciomercato. E il Bologna? La formazione di Thiago Motta si è arricchita di tre nuovi elementi che allungheranno le rotazioni e che, soprattutto, renderanno più roseo il futuro. In difesa è arrivato Mihajlo Ilic dal Partizan di Belgrado per circa 5 milioni di euro: contratto fino al 2028 per il centrale difensivo classe 2003, che rappresenta un tassello non tanto per il presente (dove avrà comunque la possibilità di ritagliarsi spazio), quanto più per il futuro, anche in vista di eventuali cessioni pesanti in estate.

Per l’attacco, invece, due volti nuovi, uno dei quali last-minute: Santiago Castro, seguito da settimane da Di Vaio e Sartori, alla fine ha accettato la proposta del Bologna. L’attaccante argentino classe 2004 lascia il Velez per circa 12 milioni di euro, con i rossoblù che si assicurano l’attaccante del futuro, visto che è probabile che Zirkzee quest’estate si ritroverà al centro di un’asta di mercato.

Castro sì, ma solo tra due settimane: il centravanti è infatti impegnato in Nazionale, e dovrebbe sbarcare in rossoblù intorno al 14 di febbraio. A sorpresa è arrivato anche Jens Odgaard, ala destra e punta classe 1999: lui, a differenza dei suoi colleghi, l’Italia la conosce già, avendo vestito le maglie di Inter, Sassuolo e Pescara.

Il suo lungo e largo girovagare lo aveva portato in Olanda, all’Az (era un ex compagno di Karlsson e Beukema), il Bologna ci ha puntato e ha deciso di riportarlo nel belpaese. Prestito con diritto di riscatto per circa 3,5 milioni di euro: Motta avrà così a disposizione un giocatore funzionale e in grado di ricoprire più ruoli.

Le cessioni e le operazioni del settore giovanile

Contestualmente ha lasciato Bologna Kevin Bonifazi, che ha trovato casa in serie A, venendo così accolto dal Frosinone, che gli garantisce la permanenza in categoria. Diversi i movimenti che hanno riguardato anche il settore giovanile: dall’Academia de Fotbal Radu Rebeja è arrivato Daniil Dimitrisin, difensore centrale classe 2007 di nazionalità moldava, per rinforzare l’Under 17 rossoblù. Coetaneo di Dimitrisin è Gustav Schjott, centrale danese e prelevato dall’Aarhus: tassello difensivo per la squadra di Denis Biavati.

Per la primavera, oltre ad Alem Nezirevic (terzino destro classe 2004), prelevato dall’Inter e già visto in maglia rossoblù in occasione delle ultime gare della formazione di Vigiani, è arrivato anche Kazper Karlsson, mediano classe 2005 arrivato via Halmstads BK.

2007 è anche Andrei Toroc, mediano rumeno comprato dal Galaxy di Timisoara, mentre di un anno più giovane è il ceco Leos Tupec, difensore ex Pardubice. L’ultimo volto nuovo è quello di Konrad Sobolewski, mediano polacco classe 2008.