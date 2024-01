Mercato: i sardi aprono uno scenario in attacco. Bonifazi verso Frosinone. Sosa dalla Dinamo Zagabria al Montreal. Cagliari su Raimondo, Petagna torna d’attualità

Il Frosinone piomba su Kevin Bonifazi e il Bologna dialoga con la Dinamo Zagabria. La Roma ha soffiato ai ciociari il centrale difensivo olandese Huijsen, trovando l’accordo con la Juventus, e il ds Angelozzi si è messo sulle tracce del rossoblù: dialogo in corso con gli agenti di Bonifazi. Il problema è il milione netto di ingaggio a stagione percepito dal giocatore, che il Bologna vorrebbe cedere a titolo definitivo o in prestito con obbligo: la dirigenza lascia campo libero al Frosinone e a Bonifazi di trovare un accordo per poi sedersi al tavolo per trovare l’intesa coi ciociari, che sono per un prestito secco. Intanto il Bologna tratta con la Dinamo Zagabria il rientro dal prestito di Joaquin Sosa (21 anni), ma il suo futuro non sarà sotto le Due Torri. L’uruguaiano sarà il prossimo rinforzo del Montreal di Joey Saputo. Intanto il Bologna approfitta della situazione per chiedere notizie di Bosko Sutalo (23), che Sartori portò all’Atalanta. Il problema è che il duttile centrale croato è alle prese con un infortunio alla caviglia che potrebbe tenerlo ai box fino a fine mese se non fino a metà di febbraio. A Bologna attendono novità dai dottori e non perdono di vista Erlic (25) del Sassuolo, oltre ai terzini Zanoli (23) del Napoli e Tiknizyan (24) della Lokomotiv Mosca. Per l’attacco, Castro (19) del Velez resta la prima scelta, ma domanda (9,1 milioni) e offerta (7) per ora restano distanti. Balikwisha (22 anni) dell’Anversa, Martinez (26) del Porto, Musa (25) del Benfica e Boadu (23) del Monaco le alternative, con la Cremonese che offre il nigeriano Okereke (26) come soluzione low cost. Attenzione al Caglari: si muove su Raimondo, aprendo le porte all’interesse per Petagna, già sondato dal Bologna in estate.

Marcello Giordano