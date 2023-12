Mercato, lavori in corso: Sartori valuta profili come vice-Zirkzee e il terzino dell’Atalanta. Una punta subito, Zortea in estate

E’ caccia a un attaccante, in casa Bologna in vista del probabile addio di Van Hooijdonk. Ma è pure sugli esterni di difesa che si stanno registrando movimenti, in vista di gennaio e dell’estate. Movimenti che chiamano in ballo anche Bonifazi, Lucumi e Calafiori. Quest’ultimo era arrivato in estate come terzino sinistro che potesse studiare da centrale, dopo le esperienze nella difesa a tre con il Basilea. La fase di studio è durata poco: Calafiori si è preso il posto al centro della difesa e al netto del fallo da rigore su Falcone nella trasferta di Lecce sta impressionando. "Sta disputando un grande campionato e credo possa diventare importante anche in chiave Nazionale", ha detto l’ad rossoblù Fenucci, invitando Spalletti a prenderlo in considerazione. E’ un ulteriore segnale che difficilmente ci sarà l’intenzione di spostare l’ex Roma dal centro, se non in caso di emergenza. Ergo, c’è più concorrenza per Lucumi, sul quale ha acceso i riflettori l’Atalanta per gennaio, e pure per Bonifazi, sondato da Sassuolo, Cagliari e Genoa. Il Bologna non ha intenzione di cedere pedine importanti. Ma in caso di offerte e di richieste di addio, l’attenzione in ingresso potrebbe spostarsi su un laterale di difesa. Anche perché sulla corsia mancina, Lykogiannis è in scadenza a giugno (con opzione di rinnovo a favore del Bologna fino al 2025), mentre Kristiansen è in prestito con un riscatto dal Leicester fissato a 15 milioni e il danese dopo un buon inizio sta accusando qualche difficoltà. Il nome nuovo è quello di Nair Tiknizyan (24) della Lokomotiv Mosca, tra l’altro uno dei terzini rivelazione in Europa: nato San Pietroburgo, è nazionale armeno e ha realizzato fin qui 7 reti e 5 assist in 15 presenze, con Sartori che ha avviato i contatti esplorativi, avendo a disposizione due visti per extra comunitari. Piace pure l’atalantino Nadir Zortea (24), laterale di piede destro che può giocare su entrambe le fasce, nella scorsa stagione al Sassuolo, sulle cui tracce c’è pure il Frosinone. I riflettori su Zortea si sono accesi anche in vista del finale di stagione, dato che De Silvestri andrà in scadenza di contratto a giugno e dovrà decidere il da farsi. Per l’attacco, invece, potrebbero tornare d’attualità i nomi di Boadu, Muriel, Mir, Veliz, Musa, Yeremchuk e Duro. Più difficile arrivare a Pavlidis dell’Az, già autore di 18 reti tra Eredivisie e Conference League. Intanto primi contratti da professionisti per i classe 2006 Tordiglione e Tonin.

Marcello Giordano