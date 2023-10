Mercato: piace il giovane polacco Wlodarczyk in forza allo Sturm Graz. Karlsson e Fabbian, chance in Coppa Italia. Sulle fasce e in mezzo si cambia con il Verona

Sarà giornata di esami, domani al Dall’Ara. E pure di prime indicazioni in vista del mercato di gennaio. Ci sarà un Bologna a caccia del pass per gli ottavi di Coppa Italia, percorso alternativo rispetto al campionato per cullare sogni europei e con esso calciatori a caccia di quello spazio che, vuoi per problemi fisici, difficoltà di inserimento hanno faticato a trovare spazio all’interno di un Bologna che sta girando. Già perché ci sono pure i meriti di chi gioca e lo sta facendo bene.

Occasione cercasi per quel Jesper Karlsson che dopo aver iniziato la stagione da titolare non ha più visto il campo, anche al ritorno dagli impegni con la nazionale che lo hanno visto protagonista assoluto (due gol e un assist contro la Moldova): probabile che lo svedese possa avere una chance insieme con Ndoye, a supporto della punta.

Conferma in vista anche per Bonifazi, che in assenza di Beukema ha dimostrato di aver sempre lavorato per farsi trovare pronto: a Reggio Emilia è stato tra i migliori e dovrebbe far coppia anche contro il Verona con Calafiori: Kristiansen e Posch dovrebbero essere le variazioni sulle fasce di difesa, con il danese pronto a prendere il posto di Lykogiannis per ritrovare minuti e continuità di impiego dopo l’infortunio e gli spezzoni di gara con Frosinone e Sassuolo e Posch a riprendersi la maglia a destra, dopo l’infortunio muscolare, a discapito di De Silvestri.

Quest’ultimo era un avvicendamento già in programma, semmai non prevedibile che l’austriaco giocasse 45 minuti con il Sassuolo: ergo, il suo recupero dovrà essere accelerato, gioco forza.

Tra chi si gioca una maglia c’è pure Giovanni Fabbian, uno che è entrato nelle corde di Thiago Motta, immediatamente. Il tecnico ne ha tessuto le lodi tecniche e morali e il ragazzo ha ricambiato con un gol da tre punti fondamentali contro il Cagliari. Un problema fisico ne ha poi compromesso il livello di allenamento: contro il Verona potrebbe prendere il posto di Ferguson, al quale fin qui Motta non ha mai rinunciato.

Ma c’è un ultimo possibile cambio che sarà argomento anche in chiave mercato. Van Hooijdonk aspetta una chance e qualora non dovesse averla sarebbe un chiaro segnale di come il tecnico speri in un nuovo attaccante a gennaio. Tra l’altro gli uomini mercato rossoblù sono stati segnalati in Austria. Dopo Haaland e Hojlund, al di là del Brennero sta crescendo un nuovo talento: Szymon Wlodarczyk, attaccante polacco classe 2003, già autore di 8 reti e 2 assist in 18 presenze, di proprietà dello Sturm Graz, club che ha cresciuto Hojlund, che fu autore di 12 gol in 21 presenze prima che l’Atalanta lo strappasse proprio al Bologna per poi rivenderlo a peso d’oro al Manchester United.

Il Bologna torna a guardare in Austria, aspettando Van Hooijdonk e con la consapevolezza che a Zirkzee si stanno già interessando le big.