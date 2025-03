Venezia-Bologna: convocati e dove vedere la partita in tv

Bologna, 28 marzo 2025 - Senza tifosi al seguito (vietata la trasferta ai residenti nella provincia di Bologna), o almeno con poche decine d’unità presenti nel settore ospiti, i rossoblù di Italiano, dopo la sosta, ripartono sabato dal Penzo (ore 15), per sfidare il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Senza Castro (acciaccato e comunque squalificato), Lykogiannis e De Silvestri, il Bologna insegue l’Europa, con ancora nel cuore e nella mente il 5-0 rifilato lo scorso 16 marzo alla Lazio al Dall’Ara. Una giornata indelebile, ma per il momento da mettere da parte, il presente, infatti, dice Venezia, penultimo (a -5 dalla salvezza) ma ancora vivo, come testimoniato dai recenti pareggi contro Napoli (prima della sosta) e Lazio.

“Ci aspetta una partita difficile, toste come tutte quelle che si giocano in Serie A – così alla vigilia Vincenzo Italiano -. Vedendo i loro ultimi risultati, dovremo andare a fare una grande partita, preparandoci bene dal punto di vista mentale e controbattere colpo su colpo”.

Novanta minuti trabocchetto, specialmente perché arrivano dopo settimane di stop, che hanno lasciato anche qualche strascico. “Mi dispiace che durante la sosta non abbiamo avuto tutti a disposizione: i sudamericani per dire sono arrivati soltanto oggi, ma è normale, tutti hanno queste difficoltà e dobbiamo affrontarle”.

“Castro ha preso una botta al piede – prosegue il mister, facendo la conta di chi non ci sarà in laguna -, ma era squalificato e non sarà con noi: deve smaltire questa contusione, anche se non è nulla di particolare. A Empoli ci sarà? Ni… per quella dopo speriamo di sì. Lykogiannis, invece, durante una partitella ha preso questa piccola distorsione alla caviglia e non sarà a disposizione, mentre De Silvestri ha fatto quattro giorni a casa con l'influenza, ed è rientrato solo oggi. Loro 3 non ci saranno, per il resto saranno tutti disponibili. Dallinga? Anche lui sarà della partita, ha avuto una settimana in più per lavorare e ha spinto, domani avrà una bella opportunità per guidare il nostro attacco dall’inizio: siamo tutti fiduciosi. E’ motivato, pronto, ha tanta voglia di dimostrare”.

Chiavi dell’attacco affidate dunque all’olandese, in cerca di gol e riscatto dopo alcune prove sottotono prima della sosta, per un Bologna che vuole continuare a premere forte sull’acceleratore. E sognare, assieme alla sua gente e al presidente Saputo.

"Il presidente è un uomo del sud, come me, si vede che ci mette passione, parla con tutti: è questo il bello – conclude Italiano –. Ogni mattina è qui, con me e i ragazzi, condividiamo tutto quello che potrà succedere da qui in avanti. Gli avevo promesso che avrei dato tutto me stesso per il Bologna e sono convinto che questo non è mai mancato. Il mio futuro? Non si è mai discusso di niente perché in questo momento abbiamo grandissimi obiettivi da raggiungere. Io ho dato la mia disponibilità a tutto quello che vorrà fare la società con me, ma il focus è verso ciò che dovremo andare a fare in questo finale di stagione: priorità agli obiettivi”.

Dove vedere la partita in tv

Diretta su DAZN dalle ore 15 di sabato 29 marzo.

Venezia-Bologna: arbitro

Arbitro del match sarà di Di Bello di Brindisi, assistito da Di Iorio e Rossi. Quarto uomo Monaldi, al VAR Gariglio e Mazzoleni

I convocati per la partita Venezia-Bologna

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, Erlic, Holm, Lucumi, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.