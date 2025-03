LA PAROLE DI SAPUTO a una tv canadese. Joey: "Fatto di tutto per Motta. Fortunati ad avere Italiano»

Un quarto posto che fa sorridere e ben sperare per un finale di stagione impegnativo, con il sogno di raggiungere ancora l’Europa. Joey Saputo fa il bilancio del rush finale che attende il suo Bologna, sottolineando che i rossoblù saranno chiamati al massimo sforzo per centrare gli obiettivi: "Al quarto posto si sta bene però la stagione è ancora lunga – racconta il presidente all’emittente canadese Omni Television – abbiamo partite contro squadre toste che stanno lottando per la nostra stessa posizione e per la Champions League. Siamo tutti molto contenti ora ma può ancora succedere di tutto". Una posizione che però sottolinea il buon lavoro fatto fino ad ora nonostante l’avvicendamento in panchina: "L’anno scorso è stato incredibile, non pensavamo di arrivare a quel livello e con i cambiamenti che abbiamo fatto, essere dove siamo è bello. Abbiamo però costruito la squadra con giocatori che pensavamo potessero portarci qui". Tra i cambiamenti anche l’addio di Thiago Motta: "Lui ha deciso di partire. Ho fatto di tutto per tenerlo. Non lo abbiamo cambiato noi. Mi è dispiaciuto per com’è andata ma siamo stati fortunati nel trovare un allenatore come Vincenzo Italiano".

Lo stesso presidente del Bologna ha poi voluto sottolineare come il percorso fatto sia figlio delle promesse all’arrivo in città, con la società che ha mantenuto gli obiettivi dichiarati: "Dieci anni fa avevamo detto dove volevamo arrivare e ci siamo arrivati. Abbiamo fatto vedere che abbiamo la capacità di continuare a investire".

Gianluca Sepe