Michel convocato, CAstro e Dominguez con l’argentina. Aebischer, la nazionale come trampolino aspettando il rossoblù

Sono 10 i rossoblù che dopo la partita di domani lasceranno Casteldebole, per rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali. C’era grande curiosità soprattutto per gli argentini, vista la loro giovane età. Ma sia Santiago Castro sia Benjamin Dominguez risponderanno alla chiamata del loro ct per essere tra gli elementi che potrebbero giocare le sfide con Uruguay e Brasilie. Chiamate che faranno lievitare l’interesse di tanti top club nei confronti dei due rossoblù.

Nell’attesa non è mancata una sorpresa: quella di Michel Aebischer. E’ tornato a Verona e lo ha fatto alla grande. Dentro nel secondo tempo, al posto dell’ammonito Moro, per evitare guai e la possibile inferiorità numerica e dopo il lungo sto lo svizzero ha fatto la sua parte e qualcosa di più: perché non era semplice reggere il ritmo al rientro, considerato che aveva giocato gli ultimi 45 minuti il 6 ottobre.

Poi, di rientro dalla nazionale, l’operazione di ernia inguinale, il ritorno in panchina il primo febbraio e uno scampolo da 5 minuti contro il Torino. E’ uno dei pochi reduci del Bologna di Bigon e Sabatini, insieme con De Silvestri, Skorupski e Orsolini. E’ stato a lungo oggetto misterioso.

Con Thiago Motta la svolta: prima equilibratore da esterno, falso nove e mezzala, poi la continuità nella seconda stagione da mediano. I piani del ct elvetico prevedevano di lasciarlo a Casteldebole per ritrovare continuità di lavoro e il rilancio definitivo: la rinuncia obbligata a Xhaka, che ha chiesto di non essere convocato per motivi di famiglia, ha portato Yakin a bruciare le tappe.

Aebischer si riprende la nazionale in vista delle amichevoli con Irlanda del Nord e Lussemburgo, convocato insieme a Ndoye e Freuler. In partenza anche Lucumi per la Colombia, Skorupski per la Polonia, la Croazia nelle ultime ore ha confermato la presenza di Nikola Moro per il doppio test con la Francia.

Fabbian viaggerà alla volta dell’Under 21 azzurra per affrontare i parietà di Paesi Bassi e Danimarca. Mentre capitan Lewis Ferguson indosserà ancora la maglia della Scozia nelle due gare con la Grecia.

Intanto Aebischer, ritrovato il campo con il Bologna e la nazionale, può fissare un nuovo obiettivo: riprendersi il Bologna.

O meglio, ritrovare spazio da protagonista, rubando minuti a Ferguson e Freuler, i titolarissimi, e a Pobega, a oggi terza scelta. Ci sarà bisogno anche di lui, in vista del tour de force tra fine marzo e aprile, quando tra campionato e Coppa Italia si giocheranno 7 gare in un mese.

Marcello Giordano