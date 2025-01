Bologna-Monza 3-1, i rossoblù ritrovano la vittoria. Maldini illude i brianzoli

Bologna, 18 gennaio 2025 – Il Bologna torna alla vittoria, lo fa battendo il Monza 3-1. Biancorossi avanti subito con Daniel Maldini, ma è l’unico squillo di una gara dominata dai rossoblù: Castro, Odgaard e Orsolini ribaltano il risultato, vince la formazione di Italiano 3-1.

Maldini illude il Monza

Rotazioni per Vincenzo Italiano che schiera Posch e Dominguez al posto di Holm e Ndoye, nel Monza torna Djuric dal 1’ con Maldini a supporto, parte fuori Caprari. La gara si infiamma subito: al 4’ Ciurria scappa in contropiede e imbuca per Maldini perso da Beukema, a tu per tu con Ravaglia il 14 del Monza non sbaglia e fa 0-1. Reazione Bologna al 20’: Orsolini rientra sul mancino e crossa dalla trequarti, colpo di testa perfetto di Castro che non lascia scampo a Turati. Al 34’ i rossoblù la ribaltano: Castro per Dominguez che a sua volta appoggia per Odgaard, stop e tiro fulmineo del danese che firma il 2-1. Al 37’ ennesima scorribanda di Orsolini sulla destra, sul suo cross la palla diventa disponibile per Posch da un metro spara clamorosamente in curva.

Vince il Bologna

Anche nella ripresa è il Bologna a fare la partita: al 61’ doppio passo di Orsolini che va sul fondo e crossa a centro area, colpo di testa di Dallinga che finisce fuori non di molto. A 69’ arriva il tris rossoblù: cross di Lykogiannis sul secondo palo dove Orsolini si fa trovare libero, stop e sinistro del 7 rossoblù che buca per la terza volta Turati. Il Monza non riesce a reagire, il Bologna riesce ad amministrare con scioltezza il doppio vantaggio e anzi all’88’ sfiora il 4-1: calcio d’angolo battuto da Lykogiannis per il colpo di testa di Dallinga, vola Turati a deviare sopra la traversa. Azione successiva: sponda di Fabbian per il destro di De Silvestri, palo pieno.