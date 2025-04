Napoli-Bologna: Sfida Storica tra Vittorie e Sconfitte Memorabili

Vedi Napoli e… sono dolori per i rossoblù, almeno in tempi recenti, vittoriosi solo una volta nelle ultime dieci sfide contro gli azzurri. Un’occasione in più per invertire un trend negativo contro i partenopei, e non solo al Maradona, dove l’11 maggio il Bologna conquistò la storica vittoria-Champions (0-2 firmato Ndoye-Posch e tutti in piazza a far festa), ma anche al Dall’Ara, dove soltanto Sinisa negli ultimi dieci anni è riuscito a dare un dispiacere ai partenopei. Da qui comincia il viaggio di un confronto storico, che lunedì compirà 152 candeline, tra A, B e Coppa Italia, e che vede il Napoli avanti nel bilancio con 61 vittorie a 48, a fronte di 42 pareggi. Santander, due volte, e Dzemaili, assieme a loro Bologna tutta festeggiò in massa il 25 maggio del 2019 quel 3-2 sull’allora undici di Carlo Ancelotti mettendo la più dolce delle ciliegine su un girone di ritorno da record: dall’ormai iconico, al contrario, 0-4 col Frosinone e una retrocessione apparsa come ormai certa, al subentro di Mihajlovic e un decimo posto storico, sigillato proprio in quell’occasione. E fu festa anche per un altro 3-2, nel dicembre ’15, con Donadoni in panchina e Mattia Destro mattatore, nonostante i graffi finali di Higuain a mettere i brividi, ma nulla più. Tra i Dall’Ara da ricordare contro gli azzurri, anche quello che fu teatro nel maggio 2012 dell’ultima casalinga di Marco Di Vaio, anche se a prendersi la scena furono Diamanti e Rubin (2-0), che coi loro gol, di fatto, estromisero il Napoli dalla Champions.

A lasciare il segno, in questo duello, anche i tanti bomber: da Signori, che con una doppietta decise la prima sfida del nuovo millennio, a Roberto Baggio, che colpì tre volte nel roboante 5-1 del novembre ’97, alternandosi alle perle di Kenneth Andersson. Nel mezzo, però, anche notti da incubo e delusioni: su tutte, l’1-7 del 2017, con Donadoni in panchina, la peggior sconfitta interna di sempre della storia rossoblù.

Giovanni Poggi