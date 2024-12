Ndoye è alla prima doppietta: "Sono contento, ho lavorato molto per fare gol». Orsolini: "Vogliamo toglierci tante soddisfazioni». Dan e Ricky in coro: "Ora continuiamo così»

Si sblocca Dan Ndoye, si conferma Orsolini: e il Bologna riparte, archiviando i ko con Lazio e Lille e confermando la propria capacità di reazione. Non hanno mai perso i rossoblù dopo la Champions: con il Venezia arriva la quarta vittoria (a cui si aggiunge un pari), dopo un’uscita europea. Doppietta di Ndoye: non aveva mai segnato fin qui in stagione e mai in assoluto in campionato, ne mette due in una volta sola, approfittando dell’ingenuità di Haps e della generosità di Castro in occasione del rigore, e dell’assist di Orsolini: "Segnare era la cosa che mi mancava di più. Ho lavorato tanto per fare gol, sono contento di averne segnati due perché ho aiutato la squadra, voglio continuare così". Si conferma imbattuto con le medio-piccole, la squadra di Italiano. Aspettando nuovi esami di maturità, resta in corsa per il settimo posto. Soprattutto si gode uno Ndoye in grande crescita, che fa sperare in una crescita di tutto il Bologna, e che ha due dediche speciali: "Dobbiamo cercare di essere costanti. Dedico le reti alla mia famiglia, che è venuta a trovarmi e a Orso, che mi ha regalato l’assist".

Già, Orso. Se Ndoye si sblocca, il numero 7 si conferma il leader offensivo e capocannoniere dei rossoblù. Un gol e un assist in trenta minuti, recupero incluso: Orso entra e spacca la partita, mettendola in ghiaccio. Freddo dal dischetto, sul rigore conquistato da Dallinga, che lascia finalmente la prima traccia: tredicesimo penalty trasformato su 14 tentativi in rossoblù, sesto gol e secondo assist in stagione: "Sono contento, qui sto bene, lo sanno tutti. Spero di continuare così, lavoro per migliorarmi sempre. Oggi l’importante erano i tre punti dopo una partita di Champions un po’ amara. È una vittoria che ci restituisce fiducia". Vittoria che conferma la resilienza di una squadra che reagisce sempre alle batoste europee dimostrando di saper far tesoro degli spunti che arrivano dalla Champions, come richiesto da Italiano. Urgono conferme con le big, ma non solo: "Questo campionato, giocando ogni tre giorni in tre competizioni diverse, è un percorso di crescita importante. Vogliamo toglierci soddisfazioni anche in Champions e in Coppa Italia".

Il Monza è già alle porte e sarà fondamentale strappare il pass per i quarti, perché la Coppa potrebbe essere un’altra strada per l’Europa. Il Bologna non molla. Come non ha mollato Ndoye: "Sono molto contento – chiosa Orsolini – per Dan. Ci ha messo un po’ ad arrivare ma adesso si gode questa doppietta".

E il Bologna con lui.

Marcello Giordano