Nel pre-gara il diesse ha parlato di mercato: "Moro? Nessuna offerta: abbiamo bisogno di tutti». Di Vaio: "Ordoñez? Molto bravo»

Roma in archivio, il programma, in chiave mercato non cambia. Si attende quanto meno l’Inter, se non addirittura Monza Dortmund prima di sbloccare eventuali operazioni di mercato: anche perché vendere è la priorità in casa rossoblù, che ha la lista completa. Può uscire Moro, in mediana, che piace in Croazia a Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria. Anche se il diesse Marco Di Vaio nel pre-gara ieri ha detto: "Il ragazzo non ci è stato chiesto: gennaio è un mese clou per noi, avremo bisogno di tutti". Anche del talento argentino del Velez, Joel Ordoñez? "Bel nome, molto bravo", si limita a dire Di Vaio.

Si attende di valutare meglio le condizioni di El Azzouzi e se quest’ultimo, dopo sei mesi ai box, possa avere richieste di prestito. E si attende pure di valutare Aebischer, che dovrebbe rientrare in settimana o all’inizio della prossima. C’è di più. Si attendono gli incroci di mercato tra Inter e Roma relativi a Frattesi, che potrebbero coinvolgere Cristante, per capire se sarà liberato Asllani (22), che piace per alzare il livello della mediana e ha caratteristiche diverse rispetto ai giocatori in rosa, mentre la Salernitana offre Maggiore.

Italiano riabbraccerebbe Arthur (28), già avuto a Firenze e fuori rosa alla Juve, ma pure il Betis Siviglia si è fatto sotto. Ciò che può spostare, però, sarebbero eventuali mosse per Posch e Urbanski. Il primo piace al Wolfsburg e per l’austriaco il Bologna rifiutò 11 milioni dal Brighton in estate. L’agente del polacco è convinto di poter portare un’offerta da 8-10 milioni per accelerare l’addio del suo assistito, che non trova spazio e non intende rinnovare il contratto in scadenza al 2026. 15-20 milioni di introiti sposterebbero gli equilibri e le possibilità a gennaio. I risultati delle prossime due gare daranno un’ulteriore segnale dell’urgenza di innesti e in quali reparti. "Tutto è migliorabile", ha spiegato Italiano alla vigilia della Roma. Compreso l’attacco, dove fin qui ci si appella ai margini di miglioramento di Dallinga e Castro. Ma c’è stato un contatto con il Benfica per Cabral (26), che con Italiano a Firenze ha segnato 17 reti. Dovessero entrare denari in cassa, il Bologna potrebbe anche tentare un affondo per il brasiliano, per il quale si può pensare a un prestito oneroso con obbligo di riscatto sui 15 milioni. La prima richiesta è stata 18: eccessiva. E in caso di addio di Posch, il Bologna potrebbe cercare un investimento in chiave futura in difesa.

