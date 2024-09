Non c’è tempo per rifiatare, LE AVVERSARIE DA SABATO PROSSIMO. Atalanta e Liverpool: tour de force

La trasferta di Monza per trovare sicurezza e concretizzare gli aspetti positivi messi in campo fin qui e preparare il terreno per l’atteso salto di qualità. Il Bologna di Vincenzo Italiano è chiamato ad alzare l’asticella in vista di una stagione che dopo i primi impegni in chiaroscuro si prepara a entrare nel vivo. Il pari di Como ha messo in mostra il carattere della squadra e le diverse soluzioni presenti nella rosa del tecnico di Karlsruhe. Ma anche limiti difensivi. Terminare a reti inviolate la partita contro lo Shakhtar dopo la grande paura iniziale per il rigore ha evidenziato un piccolo passo in avanti, con il duo Beukema-Lucumi che è apparso solido e sicuro come lo scorso anno. L’aggiunta alle rotazioni di Miranda e la crescita di Lykogiannis, tra i migliori in campo durante il debutto europeo saranno armi ulteriori per cementare il reparto arretrato.

Out anche Pobega, con il centrocampo di Italiano che continua ad essere a corto di soluzioni e il trio Aebischer-Freuler-Fabbian chiamato a fare gli straordinari.

In Champions ha brillato la stella di Ndoye, tornato ai livelli alti espressi anche con la Svizzera agli ultimi Europei: avere una freccia in più in fase offensiva potrebbe aiutare tutto il reparto a finalizzare meglio le occasioni.

Alzare l’asticella per i rossoblù sarà necessario anche in campionato visto che prima di andare ad Anfield i rossoblù riceveranno al Dall’Ara l’Atalanta, altra sfida complicata e insidiosa. I bergamaschi hanno vinto l’Europa League e hanno già una dimensione europea.

