Nono ko negli ultimi 40 giorni. Primavera, caduta libera: travolta a Monza 0-4. Rivalta sotto esame

: Ciardi; Crasta, Postiglione, Azarovs (46’ Capolupo); Nene, Lupinetti (84’ Miani), Berretta (77’ Ballabio), Colombo (84’ Troise), De Bonis; Forson, Longhi (66’ Zanaboni). A dis.: Vailati, Bagnaschi, Gaye, Porta, Attinasi, Traffiletti. Allenatore: Brevi.

BOLOGNA: Pessina; Nesi, De Luca, Markovic, Baroncioni (77’ Papazov; Libra (76’ Menegazzo), Nordvall, Velilles (46’ Tonin); Longoni, Tordiglione (46’ Puukko), Ravaglioli (46’ Castaldo). A disposizione: Happonen, Di Costanzo, Gattor, Castillo, Oliviero. Allenatore: Rivalta.

Arbitro: Maccarini di Arezzo.

Reti: 9’ e 40’ Colombo (M), 45+1 Crasta, 68’ Lupinetti (M).

Note: ammonito Azarovs (M). Espulso al 33’ Longoni (B).

Cade ancora la Primavera di Claudio Rivalta che al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi incassa un pesante 4-0 contro il Monza. Determinante anche l’espulsione del neo arrivato Marco Longoni che si è visto sventolare un cartellino rosso per un intervento in ritardo su Azarovs al 33’, lasciando così i compagni di squadra in inferiorità numerica per tre quarti di partita. Il risultato però si era già sbloccato al 9’ con Colombo, pronto a raddoppiare poi prima della fine del primo tempo con un tap in dopo la respinta da parte di Pessina del tiro di De Bonis. La prima occasione del Bologna arriva al 43’ con Ravaglioli che sfiora il gol ma si vede deviare il pallone da Nene in maniera decisiva. La frazione si chiude poi con il terzo gol del Monza, grazie a Crasta. La ripresa si apre ancora con i brianzoli in avanti, con Pessina pronto a contenere il passivo già pesante ma i padroni di casa vanno comunque a segno, con la rete del definitivo 4-0 ad opera di Lupinetti al 68’. La squadra incassa così la terza sconfitta di questo 2025 in altrettante partite tra campionato e Coppa Italia, settimo stop consecutivo e nono negli ultimi 40 giorni con l’ultima vittoria nel Primavera 1 che manca dal 2 novembre.

In attesa che Naim Byar possa recuperare e dare maggiore fisicità e tecnica al centrocampo rossoblù, rimane in discussione anche la figura di Claudio Rivalta che dopo un bell’avvio di stagione sta pagando un lungo periodo negativo che vede i baby rossoblù inchiodati a 18 punti, in piena zona playout. La Primavera del Bologna ritornerà in campo venerdì alle ore 16 a Crespellano contro la Juventus.

Gianluca Sepe