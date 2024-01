OCCHI SUL futuro. Si lavora per i baby. Vata e Paumgartner. Spunta anche Meijer

Presente e futuro si intrecciano, a Casteldebole, in chiave mercato. E mentre la dirigenza è chiamata a trovare le formule giuste per dare a Motta difensore e attaccanti, si lavora su giovani talenti. Si tratta con il Celtic, che è sulle tracce di Van Hooijdonk, per il fantasista nazionale irlandese U19 Vata, classe 2005: è in scadenza di contratto a giugno e servono circa 500mila euro per liberarlo subito e metterlo a disposizione della Primavera, in chiave prima squadra. Si tratta anche con il Redbull Salisburgo e Liefering per un altro 2005: il mediano austriaco Tim Paumgartner, pure lui in scadenza a giugno, che sta giocando nella serie B austriaco con il Liefering e contemporaneamente disputa la Youth League con il club dell’universo Redbull. Ma i fari sono accesi anche sul terzino sinistro classe 2003 Bjorn Meijer del Bruges, che ha una valutazione intorno ai 9 milioni e un contratto in scadenza nel 2026: può rappresentare un’opzione per la sinistra in chiave futura. Si valutano anche i centrali Coppola (20) del Verona e Canestrelli (23) del Pisa.

m. g.