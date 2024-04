Oggi a casteldebole. Si torna al lavoro. Odgaard ancora out

Inizia oggi la marcia di avvicinamento del Bologna per la sfida casalinga con l’Udinese, in programma domenica alle 15. In vista dell’appuntamento, è stata superata la soglia delle 23mila presenze, con le Curve Bulgarelli e San Luca esaurite al pari del settore Kids Stand della Tribuna. Nonostante la giornata di riposo, ieri diversi rossoblù hanno fatto comunque capolino al centro tecnico per massaggi e controlli, chiaro segnale della volontà di recuperare al meglio, senza staccare la spina.

Oggi, invece, il ritorno al campo, dove saranno rivalutati gli acciaccati. Zirkzee sotto la lente, ma pure Odgaard e la cattiva notizia è che il danese potrebbe non recuperare per domenica dallo stiramento al bicipite femorale che lo aveva fermato alla vigilia di Empoli e rimanere nell’elenco degli indisponibili insieme a Ferguson e Soumaoro. Il cartellino giallo rimediato all’Olimpico ha fatto entrare Freuler nell’elenco dei diffidati, che conta pure Beukema, Calafiori, Kristiansen, Lykogiannis e Ndoye, fattore in più da considerare in vista delle prossime giornate. m. g.