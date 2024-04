OGGI ALLE 15. Primavera, brividi contro il Sassuolo

A cinque partite dalla meta la Primavera rossoblù cerca di dare continuità al buon momento che sta vivendo in campionato strappando punti salvezza sul campo del Sassuolo. Oggi alle 15 i rossoblù di Magnani sfidano i neroverdi di Bigica allo stadio Ricci di Sassuolo. Dopo i sei punti raccolti con Juventus e Sampdoria la squadra di Magnani prova a fare lo sgambetto al Sassuolo, settimo in classifica con 45 punti. I rossoblù invece di punti ne hanno 27, gli stessi del Monza, a +3 dal fanalino di coda Frosinone e a -1 dalla Sampdoria. Sono le quattro squadre che lotteranno per evitare l’ultimo posto, che costa la retrocessione. Decisivo, per i rossoblù, sarà il trittico che si apre oggi: subito il Sassuolo, mercoledì al ‘Galli’ il recupero col Milan e domenica, sempre al ‘Galli’, l’Atalanta.

m. v.