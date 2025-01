Oggi alle 16. La Primavera di Colucci a caccia della svolta sul campo del Genoa

Seconda di ritorno oggi pomeriggio sul campo del Genoa (ore 16) per il Bologna Primavera di Leo Colucci, fresco di pareggio al debutto venerdì scorso in casa con la Juve (2-2). Cercano continuità i rossoblù, che coi bianconeri sono riusciti a interrompere la striscia di otto sconfitte consecutive, costate la panchina a Claudio Rivalta, sostituito dopo il pesante ko nello scontro diretto del 12 gennaio contro il Monza (4-0), ora avanti di tre lunghezze rispetto ai rossoblù a ridosso della zona calda.

Un buon Bologna quello visto a Crespellano cinque giorni fa e arricchito dal ritorno a pieno regime del capitano Lorenzo Menegazzo, fuori dai giochi negli ultimi tre mesi causa infortunio al collaterale. Un rientro con stile per il 19enne centrocampista originario di Camposampiero (ma ormai bolognese d’adozione, essendo qui dall’estate del 2019), subito decisivo con una doppietta, che lo ha portato a toccare quota 5 reti stagionali (il secondo migliore dietro Ravaglioli, primo con 7 centri) in sole 9 apparizioni. Punta su di lui Colucci, tornato a nove anni di distanza alla guida dei giovani rossoblù, ma il tecnico pugliese, ed ex protagonista in mediana di Guidolin prima e Mazzone poi dal 2002 al 2006, in cerca di rilancio dopo le poco fortunate esperienze alla Juve Stabia e alla Spal, è come se non se ne fosse mai andato, essendo fortemente legato alla piazza.

Servirà anche il suo tocco in panchina per far risorgere il Bologna, che proprio a Genova, ma in quel caso a Bogliasco contro la Samp, ha vinto la sua ultima partita il 2 novembre, piegando di misura i blucerchiati con una rete di Byar e illudendosi di poter competere ai vertici del campionato. Quello che sta facendo il Genoa di mister Sbravati, ottavo pari al Lecce e a soli tre punti dai playoff. Il Grifone, reduce dalla sconfitta col Sassuolo, come il Bologna ha il desiderio di tornare a vincere, soprattutto tra le mura amiche della Sciorba, dove i tre punti mancano da oltre un mese. All’andata, giocata il 25 agosto a Casteldebole, fu un assolo dei rossoblù emiliani, che si imposero agilmente 3-0 con la doppietta di Menegazzo e un rigore di Ravaglioli.

Intanto, nel weekend, è arrivato il bel successo della selezione Femminile, 4-2 sull’Orobica Calcio, che consente alle Women di Pachera di chiudere al 4°posto il girone d’andata, in piena corsa playoff.

Giovanni Poggi