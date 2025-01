Oggi la ripresa dei lavori. Da valutare le condizioni del centrale Lucumi

E’ in programma questa mattina la ripresa degli allenamenti rossoblù, dopo il giorno di riposo concesso in seguito all’ultima gara di Champions in casa dello Sporting. Sarà già tempo di rifinitura in vista del sabato casalingo con il Como, appuntamento in vista del quale Italiano spera che Lucumi abbia smaltito la febbre e possa tornare a disposizione.

In mediana tornerà Freuler, con Pobega o Moro al fianco. Davanti, spazio a Dominguez e Odgaard con Ndoye, a supporto di Castro o Dallinga. Dietro Holm, Beukema e Miranda o Lykogiannis, a protezione di Skorupski: anche perché tanto Holm quanto Beukema sono stati sostituiti all’intervallo all’Alvalade, sia perché ammoniti sia per non spremerli eccessivamente in vista del Como.

Out Orsolini e Ferguson, non ancora in condizione Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi dovrebbero essere convocati, seppure anche loro abbiano ancora bisogno di tempo e lavoro per ritrovare la gamba, dopo i lunghi stop per infortunio.