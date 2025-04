Bologna-Inter: Dall'Ara verso il tutto esaurito per la sfida di Pasqua

L’entusiasmo in città galoppa. Dopo il tutto esaurito al Dall’Ara con Milan e Napoli e gli esodi di Empoli e Verona, i bolognesi si preparano a polverizzare nuovi record di presenze: altro giro e altro tutto esaurito, in vista della prossima gara casalinga con l’Inter, in programma per la domenica di Pasqua. Era già stata tagliata quota 29mila sabato, ieri sono andati bruciati gli ultimi tagliandi. Se all’appuntamento i rossoblù si presenteranno da terzi, quarti, quinti o sesti, saranno gli incroci del week end a stabilirlo: i rossoblù hanno il destino nelle proprie mani, con il super scontro diretto di Bergamo in programma all’ora di pranzo domenica.

Oggi alle 15 aprirà la prevendita per il Gewiss Stadium: a Bergamo, già pregustano in giornata l’annuncio del sold out per i 1304 biglietti del settore ospiti, a 30 euro.

E’ iniziata anche la prevendita per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Empoli del 24, con prelazione riservata agli abbonati fino a lunedì e possibilità di acquisto di un solo biglietto cadauno: anche per questo il sito del Bologna è andato più volte in crash e il circuito Vivaticket ha fatto registrare lunghe code online, con difficoltà di accesso date le tante richieste di tagliandi. Dalle 15 di giovedì partirà in contemporanea anche la vendita libera sui posti non in prelazione; infine, dalle 15 di lunedì 14 si aprirà l’ultima fase con la vendita libera sui posti rimasti.

Dove c’è Bologna c’è entusiasmo e sold out. Il pareggio in rimonta e la vittoria sfiorata con il Napoli, che è valso il ritorno al quarto posto solitario e il -1 dall’Atalanta, ha alimentato il credo dei rossoblù nella scalata e in una nuova Champions. I tifosi sognano, la società lavora al presente e al futuro.

I rumors su tecnico, dirigenza e calciatori si sprecano. E’ stato siglato un patto morale di spogliatoio decidendo di non affrontare discorsi di mercato e contratto fino a fine stagione per evitare distrazioni: perché tutto è in palio e in base a come finirà la stagione (Champions, Europa League, Conference o fuori dall’Europa, tutto è ancora da decidere) cambieranno gli scenari economici e di prestigio: tanto per la società quanto per i suoi tesserati. Ma i rumors che vogliono Atalanta, Milan e Napoli interessate a Italiano ci sono, come pure il Milan su Sartori e le big sui pezzi da 90 della squadra. Ma l’alchimia che si è creata con i tifosi è una garanzia in più per stare tranquilli.

Marcello Giordano