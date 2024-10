Ore 15 a Empoli. La Primavera cerca continuità

Dopo la sosta, oggi in campo a Empoli la Primavera di Claudio Rivalta (centro sportivo Vinci, ore 15). Obiettivo per Ebone e compagni mantenere la continuità ritrovata dopo i due successi consecutivi a Lecce (1-0) e contro il Milan (3-1), che hanno proiettato il Bologna a quota 11, a ridosso della zona playoff. Non se la passano bene i toscani dell’ex Juve Alessandro Birindelli, penultimi a 5 punti. Intanto, a livello femminile, Casteldebole esulta per la prima tesserata di sempre convocata in Nazionale azzurra: il portiere classe ’97 Margot Shore, chiamata da Soncin per le amichevoli contro Malta e Spagna.

g. p.