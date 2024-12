Ore 16 al ’Mazzola’. Anche la Primavera in casa del Torino

Un lunedì per fermare la crisi e invertire la rotta. Ha un disperato bisogno di punti il Bologna Primavera di Rivalta, reduce da cinque sconfitte consecutive e di scena oggi alle 16 in casa del Torino. I giovani rossoblù stanno attraversando diverse difficoltà in campionato, come dimostrano i ko in fila contro Verona, Lazio, Cagliari, Fiorentina e Sassuolo, che hanno fatto scivolare De Luca e compagni in quindicesima posizion con due soli punti di vantaggio sulla zona playout. E sarà sfida tra deluse oggi al ‘Valentino Mazzola’, visto che anche i granata di Felice Tufano stanno vivendo un periodo non certo brillante. Al Bologna il successo manca dal 2 novembre, quando grazie a un gol di Byar i rossoblù espugnarono Genova battendo 1-0 la Samp. Sempre fuori Menegazzo ed Ebone. Arbitra Gianquinto di Parma.

Giovanni Poggi