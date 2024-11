Pagato 4 milioni, il suo valore è salito fino a 1o. Aebischer, un altro rinnovo fino al 2027. Lo svizzero guadagnerà 800mila euro a stagione

Dopo Federico Ravaglia, Lewis Ferguson e Tommaso Corazza è il turno di Michel Aebischer. Altro rinnovo, in casa Bologna, altro segnale di come i rossoblù stiano bene come stanno e di programmazione da parte di un club che sta risolvendo i nodi dei contratti dei giocatori in scadenza al 2025 e 2026, per aumentare il valore patrimoniale. Aebischer aveva il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, con ingaggio da 500mila euro. E’ stato uno dei protagonisti della conquista della Champions e protagonista di un ottimo europeo (un gol e 2 assist). Si è legato al Bologna fino al 30 giugno 2027, con opzione a favore del club per il 2028, con annesso adeguamento: lo svizzero guadagnerà circa 800mila euro più eventuali bonus e con il rinnovo il valore del cartellino (pagato 4 milioni) si aggira intorno ai 10 milioni. I contatti andavano avanti dall’estate: l’accordo di massima è stato raggiunto due settimane fa e ieri è arrivato il nero su bianco.

"Il Bologna – la nota del club – comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Aebischer per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione".

Aebischer può scaldare i motori in vista del rientro, in programma intorno al 20 dicembre, dopo l’intervento di ernia inguinale del 28 ottobre scorso. Restano da risolvere i nodi relativi ai rinnovi di Urbanski, Skorupski e Freuler, in scadenza al 2026.

m. g.