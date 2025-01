Passa l’Atalanta 1-2. La Primavera riparte da un’altra sconfitta. Rivalta in zona playout

1

ATALANTA

2

: Pessina; Puukko (15’st Nesi), Diop (10’pt Markovic), Papazov, Baroncioni; Mazzetti, Nordvall, Di Costanzo (15’st Libra); Tonin (33’st Longoni), Tordiglione (33’st Castaldo), Ravaglioli. A disp. Happonen, Mangiameli, Menegazzo, Velilles, Oliviero. All. Rivalta.

ATALANTA: Zanchi; Gobbo, Ramaj, Maffessoli; Arrigoni (36’st Ghezzi), Steffanoni, Armstrong, Simonetto; Riccio; Bonanomi (39’st Capac), 21 Baldo (25’st Damiano). A disp. Sala, Isoa, Mencaraglia, Mungari, Tavanti, Bilac, Bonsignori, Idele. All. Bosi.

Arbitro: Aldi di Lanciano.

Reti: 47’pt Simonetto (A), 48’pt Tordiglione (B), 5’st Riccio (A).

Note: ammoniti Ravaglioli e Libra (B).

Il Bologna perde anche lo scontro diretto contro l’Atalanta e scivola in zona playout in coppia col Monza, scavalcato proprio dai nerazzurri di Bosi, che ritrovano la vittoria dopo più di un mese, tornando a respirare aria di salvezza. Non vince più invece la squadra di Rivalta, che toppa un delicato scontro diretto, per lo più in casa, incassando la settima sconfitta consecutiva del suo campionato: una crisi che non accenna a fermarsi. Tra i giocatori a disposizione del tecnico romagnolo c’è anche Longoni, centrocampista classe 2005 arrivato nelle scorse ore in prestito dal Cagliari, così come Menegazzo, al rientro da un lungo infortunio.

Meglio l’Atalanta in avvio, Riccio e Bonanomi sono i più pericolosi, con quest’ultimo ad accarezzare la traversa con un bel sinistro a giro. Il Bologna reagisce, affidandosi alle iniziative di Ravaglioli, uno dei più attivi. Poi, nei pressi del 45’, l’episodio che sblocca la partita: contatto Nodrvall-Bonanomi nell’area rossoblù, Aldi fischia il penalty, che Simonetto trasforma battendo Pessina. Un giro di lancette e il Bologna pareggia, Tonin fa da Sponda e Tordiglione dalla distanza incenerisce Zanchi: 1-1 e squadre negli spogliatoi. Ad inizio ripresa, la Dea offre il bis. Bonanomi si beve mezza difesa rossoblù e allarga per Riccio, che con una traiettoria quasi impossibile pesca l’angolino e riporta avanti i suoi (1-2). La squadra di Rivalta fatica a rispondere e accusa al colpo rischiando più volte il 3-1, venendo salvata prima da Pessina e poi da Baroncioni, che respinge sulla linea un colpo di testa a botta sicura di Armstrong. E sarà solo Atalanta, fino al triplice fischio, che certifica il decimo ko stagionale dei rossoblù.

Giovanni Poggi