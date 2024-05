Pattinaggio, le squadre delle Due Torri brillano al PalaBigi di Reggio. Precision Skate da applausi: le junior sul tetto d’Europa

Un titolo di campionesse d’Europa e una medaglia d’argento. Al PalaBigi di Reggio Emilia dà spettacolo il Precision Skate Bologna, il gruppo delle Due Torri che mette insieme realtà differente dal Progresso Fontana alla polisportiva Lame, dall’Orizon al Magic Roller senza dimenticare Rimini Sport Life, Aprutino, Quadrifoglio, polisportiva Spring, Imola Roller, polisportiva Funo e Piumazzo.

Ci sono più di 10mila spettatori nel corso della tre giorni di gare e 74 squadre provenienti da Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Olanda e Israele.

Il team junior vice campione d Italia, allenato da Sara Matucci e Serena Lambertini, conquista il metallo più pregiato col punteggio di 62.58 e si laurea campione d’Europa sulle note di "Frida...es mi nombre" davanti ad Albinea e Monza.

Sfiora l’oro per un soffio invece il team senior campione d Italia (78.37), allenato da Sara Saletti e Sara Matucci, pattinando "The world is only one", costretto a cedere il gradino più alto del podio alla squadra tedesca Dream Team. Le due squadre sono seguite dal preparatore atletico Alessandro Lanzoni.

Entrambi i gruppi Precision Skate Bologna dopo qualche giorno di meritato riposo, riprenderanno gli allenamenti in vista del prossimo impegno internazionale, dove saranno protagonisti e porteranno in alto la città di Bologna: i Mondiali di Rimini a settembre.

Nella squadra senior troviamo Erika Atti, Arianna Balardi, Flavia Benini, Giulia Bergamini, Elena Brunelli, Danilo Buffolino, Angela Casali, Elisa Cini, Marta Clarotto, Francesca Di Barba, Ambra Florimbi, Maya Fogli, Giulia Fonsati, Serena Lambertini, Lucrezia Lenti, Alessia Mandrioli, Martina Migliori, Francesca Pavolettoni e Alice Zanelli.

Le junior invece sono Rachele Aprili, Emily Beghelli, Martina Bizzocchi, Federica Campochiaro, Diana Cantoni, Martina Crisari, Virginie Muna Epoupa Mengou, Giulia Fabbri, Martina Farinelli, Rachele Ferri, Elisa Fonsati, Chiara Lovecchio, Anna Mazzocco, Giorgia Paolini, Alessia Pedrazzi, Elena Poggi, Sofia Riccio, Elena Teodori e Arianna Zanetti.