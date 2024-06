Pavanello: "Vogliamo elevare ulteriormente il nostro brand». Macron a ’Pitti Uomo’

Macron sarà presente a ’Pitti Uomo 2024’, la più importante kermesse al mondo dedicata alla moda maschile in programma dall’11 al 14 giugno a Firenze. L’azienda bolognese presenterà una nuova collezione high end denominata ’Macron Clubhouse’: capi dal design funzionale, realizzati con materiali performanti e innovativi di alta qualità che partendo dal mondo dello sport possano essere indossati e utilizzati nella vita di tutti i giorni.

Gianluca Pavanello, ceo di Macron, ha spiegato così il senso di ’Macron Clubhouse’: "E’ per noi un progetto fondamentale, nato con lo scopo di elevare ulteriormente la percezione del nostro brand, portando anche fuori dal campo la tecnicità, la ricercatezza e lo stile Designed in Bologna che caratterizza Macron". La vetrina di Pitti Uomo 2024, spiega Pavanello, "rappresenta per noi una vera e propria dichiarazione di intenti: sport e moda al giorno d’oggi sono due vasi comunicanti sotto tantissimi punti di vista".

Quest’occasione conferma la costante crescita dell’azienda di Valsamoggia che nel 2023 ha fatto registrare un fatturato di 196 milioni di euro, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.