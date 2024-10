Piccoli e Adopo non si arrendono. Scuffet disastroso, Viola si spegne

Scuffet 4,5 Al 17’ salva su Orsolini, ma sul vantaggio si fa piegare la mano dal numero 7 sul suo palo e sul raddoppio di Odgaard va giù in ritardo.

Zappa 5 Ndoye entra spesso dentro il campo e lui se lo perde: come in occasione del gol, quando lo svizzero serve libero il taglio di Orsolini. In difficoltà nelle letture.

Palomino 6 Limita Castro con fisico ed esperienza, dietro il migliore.

Luperto 5,5 Sul vantaggio di Orsolini, Obert lo lascia scoperto, e nell’uno contro uno paga dazio.

Obert 5 Orsolini gli scappa a più riprese e sull’occasione che stappa il match lascia scoperta l’area di competenza. Prati 5 In ritardo su Odgaard sullo 0-2. I cambi di posizione tra il danese e Ndoye lo mandano in tilt.

Marin 5,5 Non sempre preciso in regia, sua una palla scomoda per Gaetano, che si tramuta nel contropiede del vantaggio ospite.

Zortea 5,5 Ci prova dopo 30’’ trovando la provvidenziale deviazione in corner di Beukema. Si sfianca nei rientri e su Miranda non sfonda mai.

Viola 5,5 Parte bene, svaria per favorire tagli e inserimenti e li innesca. I compagni non sono ispirati, ma lui finisce la benzina dopo un tempo.

Gaetano 5 Perde la palla da cui nasce l’1-0. In avvio ha l’occasione in tap in di segnare il vantaggio ma si fa recuperare da Miranda, ha la palla per riaprirla, ma Skorupski dice no.

Piccoli 6 Suo il cross deviato da Lucumi che costringe a un mezzo miracolo Skorupski. Chiama il polacco alla parata al minuto 39, spreca su un colpo di testa, fa a sportellate con Lucumi. Non segna, ma si batte.

Felici 5 Non incide.

Adopo 6 Entra con costrutto in mediana.

Lapadula 5,5 Non aumenta il peso offensivo.

Luvumbo 6 Vivace, tenta qualche iniziativa.

Augello 6 Più attento in copertura.

Allenatore Nicola 5 Vive la partita, si scontra con Beukema su un fallo laterale. Ma reduce da 7 punti in tre gare, la scelta di giocarsela a specchio, uomo contro uomo, scelta che evidenzia la differenza di qualità.

Voto squadra 5

Marcello Giordano