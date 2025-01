Pochi lampi, tante sbavature. Lykogiannis, un assist d’autore. Ndoye con le pile un po’ scariche. Lucumi e Holm, serata svagata

Skorupski 6 Non può nulla sulla volée ravvicinata di Colombo che lo punisce al 24’. Il resto è quasi ordinaria amministrazione.

Holm 5,5 Parte col freno a mano tirato soffrendo le accelerazioni di Pezzella, che puntualmente lo sorprende nell’azione del vantaggio empolese. Sbaglia anche due rimesse laterali: il segno che la concentrazione non è al top.

Beukema 6,5 E’ uno dei pochi, in un primo tempo giocato dai compagni al piccolo trotto, a non portarsi dietro le scorie della baldoria post Borussia. Nella ripresa tiene alta l’intensità e con una stoccata sfiora perfino il gol-vittoria.

Lucumi 5,5 Nessun disimpegno errato questa volta, ma un sensibile ritardo sull’accelerazione di Colombo che quando firma l’1-0 gli ruba il tempo anticipandolo. Svagato e farfallone anche nella ripresa.

Lykogiannis 6,5 Due errorini al pronti via in fase difensiva, ma poi quel sinistro magico che pennella idee di gioco per tutti. Il pallone che serve al 44’ per il gol di Dominguez ha una traiettoria da cupola del Brunelleschi. Esce dopo un brutto contrasto.

Freuler 6 Un po’ sorpreso pure lui dal ritmo con cui nel primo tempo l’Empoli gioca la partita. Non affonda, ma firma una serata un po’ anonima.

Moro 5,5 Si fa apprezzare al pronti via per un calcio di punizione che arma la testa di Lucumi. Poi non si ricordano altre giocate degne di nota.

Odgaard 6 Nella prima mezzora sembra che abbia la maglia dell’Empoli, nel senso che è uno dei pochi a mordere la partita col furore dei padroni di casa. Sradica palloni, va gambe all’aria, allunga pedate e ne prende. Nella ripresa conclude anche in porta: più che sufficiente.

Ndoye 5,5 Impiegato a sinistra trotterella trovando solo un paio di spunti apprezzabili nella ripresa. Manca il colpo da tre punti nel finale. Dopo la grande prestazione col Borussia Dortmund sembra avere le pile un po’ scariche.

Castro 5 Prendi la ‘non partita’ di Dallinga ed è perfettamente sovrapponibile alla sua: non pervenuto. Moscio anche nel colpo testa al fotofinish.

Fabbian 5,5 Non basta il furore.

Ferguson 5,5 Ingresso anonimo.

Miranda 5,5 Pennella l’assist per Beukema che sfiora il 2-1, ma prima e dopo poca roba.

Iling-Junior sv

Allenatore Italiano 5,5 Sulla carta schiera il migliore dei Bologna possibili, ma la squadra difetta di energia. Paga lo sforzo col Borussia, non le scelte di formazione. Resta un Bologna in tono minore.

Voto squadra 5,5

Massimo Vitali